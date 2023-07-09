Гельмут Марко: «Албон выступает прекрасно. К сожалению, он связан с «Уильямсом» до конца 2025-го»

Гельмут Марко жалеет, что экс-подопечный Алекс Албон связан контрактом с «Уильямсом».

Советник «Ред Булл» во время уик-энда в отметил мастерство Алекса.

«Считаю, Албон выступает прекрасно.

К сожалению, он связан с «Уильямсом» до конца 2025 года», – сообщил Марко в интервью ORF перед квалификацией, которую тайский пилот завершил на восьмом месте.

Гонщик « » , заменивший в 2021 году, в пятый раз подряд не пробился в десятку сильнейших и начнет гонку лишь 15-м.

Итальянская пресса утверждает, что Алексом интересуется «Феррари», которая якобы намерена заменить в 2025 году.

Албон подписал многолетний контракт с «Уильямсом» с 2023 года – таким образом, соглашение рассчитано как минимум до конца сезона-2024.

Албон и «Феррари» обсуждали переход Алекса на место Сайнса в 2025-м (GdS)

Гельмут Марко не собирается менять Переса: «Чеко занимает 2-е место чемпионате и проводит хорошие гонки. Это отличает его от де Вриса»

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