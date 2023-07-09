Гельмут Марко: «Албон выступает прекрасно. К сожалению, он связан с «Уильямсом» до конца 2025-го»
Гельмут Марко жалеет, что экс-подопечный Алекс Албон связан контрактом с «Уильямсом».
Советник «Ред Булл» во время уик-энда в Великобритании отметил мастерство Алекса.
«Считаю, Албон выступает прекрасно.
К сожалению, он связан с «Уильямсом» до конца 2025 года», – сообщил Марко в интервью ORF перед квалификацией, которую тайский пилот завершил на восьмом месте.
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, заменивший Албона в 2021 году, в пятый раз подряд не пробился в десятку сильнейших и начнет гонку лишь 15-м.
Итальянская пресса утверждает, что Алексом интересуется «Феррари», которая якобы намерена заменить Карлоса Сайнса в 2025 году.
Албон подписал многолетний контракт с «Уильямсом» с 2023 года – таким образом, соглашение рассчитано как минимум до конца сезона-2024.
Албон и «Феррари» обсуждали переход Алекса на место Сайнса в 2025-м (GdS)
Гельмут Марко не собирается менять Переса: «Чеко занимает 2-е место чемпионате и проводит хорошие гонки. Это отличает его от де Вриса»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
В конце концов, в Феррари или Мерседесе наверняка и финансовые условия лучше предложат.
Взять того же Гасли - в комфортной обстановке без давления и на привычной машине он отлично смотрелся в АТ. В РБ провалился, да и сейчас в Альпине не чета Окону.
Или тот же Перес - изумительные гонки за середняков выдавал, но в Макларене вообще ничего не смог, да и сейчас в РБ есть вопросы.