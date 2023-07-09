Гельмут Марко: «Албон выступает прекрасно. К сожалению, он связан с «Уильямсом» до конца 2025-го»

Теги возможные переходы Гран-при Великобритании Феррари Ред Булл Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Александр Албон Авто

Гельмут Марко жалеет, что экс-подопечный Алекс Албон связан контрактом с «Уильямсом».

Советник «Ред Булл» во время уик-энда в Великобритании отметил мастерство Алекса.

«Считаю, Албон выступает прекрасно.

К сожалению, он связан с «Уильямсом» до конца 2025 года», – сообщил Марко в интервью ORF перед квалификацией, которую тайский пилот завершил на восьмом месте.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, заменивший Албона в 2021 году, в пятый раз подряд не пробился в десятку сильнейших и начнет гонку лишь 15-м.

Итальянская пресса утверждает, что Алексом интересуется «Феррари», которая якобы намерена заменить Карлоса Сайнса в 2025 году.

Албон подписал многолетний контракт с «Уильямсом» с 2023 года – таким образом, соглашение рассчитано как минимум до конца сезона-2024.

Албон и «Феррари» обсуждали переход Алекса на место Сайнса в 2025-м (GdS)

Гельмут Марко не собирается менять Переса: «Чеко занимает 2-е место чемпионате и проводит хорошие гонки. Это отличает его от де Вриса»

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5 комментариев

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juneed
Ну если у Алекса есть другие предложения от топ-команд, то идти обратно к быкам слишком рисковый вариант. Там постоянно будут помнить старые неудачи и любые новые будут капать в эту копилку. Да и стресс может привести к снижению уровня Алекса.
В конце концов, в Феррари или Мерседесе наверняка и финансовые условия лучше предложат.
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voroninboris
Немного скептически отношусь к дифферамбам в адрес Алекса. Да, за рулем Вильямса он хорош (хотя и нет нормального напарника в качестве ориентира для сравнения). Но шанс в РБ у него был. Не факт, что второй раз в топ-команде он себя проявит.
Взять того же Гасли - в комфортной обстановке без давления и на привычной машине он отлично смотрелся в АТ. В РБ провалился, да и сейчас в Альпине не чета Окону.
Или тот же Перес - изумительные гонки за середняков выдавал, но в Макларене вообще ничего не смог, да и сейчас в РБ есть вопросы.
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LeChat Ostrowski
Алексу к быкам возвращаться только если на место Макса, иначе совсем похоронит свой талант.
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ffmp
Странное совпадение или нет, пилоты, у которых не получалось раскрыться в старших быках, хорошо начинает получатся в других командах (Гасли, Албон), а у тех, у кого все было хорошо, начинали проседать в других командах (Дэн, поздняя карьера Феттеля)
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Alexandr Tarakanoff
Перес поперхнулся, когда прочитал слова доктора
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