«Макларен» набрал в Сильверстоуне больше очков, чем за остальные 9 этапов сезона, и обогнал «Альпин»
Домашний этап «Формулы-1» стал для «Макларена» более урожайным, чем все остальные Гран-при сезона.
За девять уик-эндов команда набрала 29 очков, за Гран-при Великобритании – 30. Ландо Норрис повторил свой лучший результат в карьере, заняв второе место, Оскар Пиастри стал четвертым.
Оба пилота «Альпин» сошли по итогам Гран-при Великобритании, что позволило «Макларену» выйти на пятое место в Кубке конструкторов: у британцев 59 очков, у французов – 47.
Еще один коллектив из Великобритании – «Уильямс» – отыграл две позиции в командном зачете благодаря восьмому месту Алекса Албона. «Уильямс» обогнал «Альфа Ромео» (9 очков) и опережает «Хаас» в борьбе за седьмую строчку по дополнительным показателям (по 11 баллов).
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2023
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