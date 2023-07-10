«Макларен» набрал в Сильверстоуне больше очков, чем за остальные 9 этапов сезона, и обогнал «Альпин»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Уильямс Формула-1 Хаас Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Оскар Пиастри Альпин Авто

Домашний этап «Формулы-1» стал для «Макларена» более урожайным, чем все остальные Гран-при сезона.

За девять уик-эндов команда набрала 29 очков, за Гран-при Великобритании – 30. Ландо Норрис повторил свой лучший результат в карьере, заняв второе место, Оскар Пиастри стал четвертым.

Оба пилота «Альпин» сошли по итогам Гран-при Великобритании, что позволило «Макларену» выйти на пятое место в Кубке конструкторов: у британцев 59 очков, у французов – 47.

Еще один коллектив из Великобритании – «Уильямс» – отыграл две позиции в командном зачете благодаря восьмому месту Алекса Албона. «Уильямс» обогнал «Альфа Ромео» (9 очков) и опережает «Хаас» в борьбе за седьмую строчку по дополнительным показателям (по 11 баллов).

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1 комментарий

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Lestyv
Великий уик-энд для нынешних маков. Даже если дальше все посыпется (надеюсь, нет) - было очень приятно и неожиданно (думалось, что успех в Австрии был единичным)
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