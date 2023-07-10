«Макларен» набрал в Сильверстоуне больше очков, чем за остальные 9 этапов сезона, и обогнал «Альпин»

Домашний этап «Формулы-1» стал для « » более урожайным, чем все остальные Гран-при сезона.

За девять уик-эндов команда набрала 29 очков, за Гран-при Великобритании – 30. повторил свой лучший результат в карьере, заняв второе место, стал четвертым.

Оба пилота «Альпин» сошли по итогам Гран-при Великобритании, что позволило «Макларену» выйти на пятое место в Кубке конструкторов: у британцев 59 очков, у французов – 47.

Еще один коллектив из Великобритании – «Уильямс» – отыграл две позиции в командном зачете благодаря восьмому месту Алекса Албона. « » обогнал « » (9 очков) и опережает «Хаас» в борьбе за седьмую строчку по дополнительным показателям (по 11 баллов).

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2023

Что случилось на Гран-при Британии: «Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией