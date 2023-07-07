Кристиан Хорнер: «Новые шины меняют порядок в пелотоне, «Уильямс» невероятно впечатлил»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Уильямс Пирелли Формула-1 Александр Албон Логан Сарджент Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о новых шинах и прорыве «Уильямса».

Кристиан отметил, что внедрение шин «Пирелли» новой конструкции на Гран-при Великобритании может оказать серьезное влияние на расклад сил. С данным аспектом Хорнер связал отличную скорость «Уильямса» в пятничных практиках: Алекс Албон завершил обе сессии третьим, Логан Сарджент забрался в топ-5 во второй тренировке.

«День прошел очень позитивно. Шины немного отличаются, новая конструкция, так что мы накапливаем знания. Мягкие комплекты достаточно сильно деградировали, и многие пилоты это видели. В воскресенье это может стать интересным фактором, особенно если температура изменится.

«Уильямс» невероятно впечатлил – не только Алекс, оба гонщика. Достойные времена, и не только на одном круге – длинные отрезки тоже довольно приличные. Учитывая темп, они станут факторов в группе позади.

На мой взгляд, покрышки немного отличаются, и при появлении такой переменной порядок меняется. Какие-то машины работают лучше остальных, какие-то гонщики адаптируются лучше других. Думаю, это как раз такая переменная.

Нам неважно [кто ближайший преследователь], пока мы впереди. Тот факт, что позади расклад сил меняется, нам только на руку. Я бы сказал, что «Феррари», если решит свои проблемы, будет конкурентоспособна. Завтра температура сильно поменяется, и, конечно, это может существенно перемешать пелотон», – заявил Хорнер.

Гран-при Великобритании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й

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3 комментария

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Ответ Scorpio
Уильямс остальным: Что с лицом, пацаны?
Нужно дождаться хотя бы квалификации, неизвестно кто по каким программам работал, это всего лишь тренировки
+1
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+1
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