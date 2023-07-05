Шумахер провел частные тесты в составе «Макларена»

Резервный пилот «Мерседеса» провел частные тесты в составе « ».

Данные тесты были изначально предусмотрены в его программе подготовки по ходу сезона-2023.

Тесты прошли в Португалии, на автодроме « » в Портимане. На тестах Шумахер выступал за рулем болида «Макларена» MCL35M 2021 года.

Данная программа тестов предусмотрена в рамках соглашения, по которому «Макларен» в случае необходимости может пользоваться услугами резервных и тест-пилотов « ».

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