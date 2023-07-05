Шумахер провел частные тесты в составе «Макларена»

Теги Макларен Формула-1 Мерседес Международный автодром Алгарве Мик Шумахер Авто

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер провел частные тесты в составе «Макларена».

Данные тесты были изначально предусмотрены в его программе подготовки по ходу сезона-2023.

Тесты прошли в Португалии, на автодроме «Алгарве» в Портимане. На тестах Шумахер выступал за рулем болида «Макларена» MCL35M 2021 года.

Данная программа тестов предусмотрена в рамках соглашения, по которому «Макларен» в случае необходимости может пользоваться услугами резервных и тест-пилотов «Мерседеса».

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3 комментария

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tick_tick_BOOM
Мик Шумахер для Тото теперь - как тот чемодан без ручки. Брендовый чемодан без брендовой ручки.
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Roman Roman
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Мик Шумахер для Тото теперь - как тот чемодан без ручки. Брендовый чемодан без брендовой ручки.
осталось вместо ручки приладить селфи-палку
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