Шумахер провел частные тесты в составе «Макларена»
Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер провел частные тесты в составе «Макларена».
Данные тесты были изначально предусмотрены в его программе подготовки по ходу сезона-2023.
Тесты прошли в Португалии, на автодроме «Алгарве» в Портимане. На тестах Шумахер выступал за рулем болида «Макларена» MCL35M 2021 года.
Данная программа тестов предусмотрена в рамках соглашения, по которому «Макларен» в случае необходимости может пользоваться услугами резервных и тест-пилотов «Мерседеса».
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