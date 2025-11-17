Браун назвал Хаккинена быстрейшим и самым честным пилотом, Алонсо – самым целеустремленным

Браун ответил на вопросы о выдающихся гонщиках.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о своем отношении к звездам «Формулы-1» прошлого и настоящего.

– Любимые пилоты всех времен?

– Ландо Норрис . Оскар Пиастри . Айртон Сенна . Марио Андретти. Найджел Мэнселл . Эмерсон Фиттипальди.

– Самый честный соперник?

– Мика Хаккинен. Не припомню ни одного случая, когда он переходил черту в борьбе с другим гонщиком.

– Самый быстрый пилот?

– Мика Хаккинен.

– Самый целеустремленный гонщик?

– Фернандо Алонсо. Он никогда не выключается из гонок. Жалею, что мы так и не предоставили ему хорошую машину.

