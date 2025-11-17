Браун назвал Хаккинена быстрейшим и самым честным пилотом, Алонсо – самым целеустремленным
Браун ответил на вопросы о выдающихся гонщиках.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о своем отношении к звездам «Формулы-1» прошлого и настоящего.
– Любимые пилоты всех времен?
– Ландо Норрис. Оскар Пиастри. Айртон Сенна. Марио Андретти. Найджел Мэнселл. Эмерсон Фиттипальди.
– Самый честный соперник?
– Мика Хаккинен. Не припомню ни одного случая, когда он переходил черту в борьбе с другим гонщиком.
– Самый быстрый пилот?
– Мика Хаккинен.
– Самый целеустремленный гонщик?
– Фернандо Алонсо. Он никогда не выключается из гонок. Жалею, что мы так и не предоставили ему хорошую машину.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Telegraph
