2-е место Норриса – лучший результат «Макларена» с Гран-при Италии-2021
«Макларен» провел самый успешный этап с сезона-2021.
Ландо Норрис принес команде первый подиум в году, заняв второе место, Оскар Пиастри финишировал четвертым.
Так высоко британская команда не забиралась с 2021 года. На Гран-при Италии «Макларен» сделал дубль: Даниэль Риккардо выиграл гонку, Норрис стал вторым.
«Макларен» не заезжал в призы с Гран-при Эмилии-Романьи-2022, когда Ландо поднялся на третью позицию.
Для Пиастри результат стал сильнейшим в короткой карьере в «Формуле-1», для Норриса – повторением своего лучшего достижения.
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запас скорости настолько они скрывают.
Если кто заметил если Макс по зади на секунд полтора быстрее едет
При этом я осознаю, что Нандо крутой пилот, хоть и не люблю его.