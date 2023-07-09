2-е место Норриса – лучший результат «Макларена» с Гран-при Италии-2021

«Макларен» провел самый успешный этап с сезона-2021.

Ландо Норрис принес команде первый подиум в году, заняв второе место, финишировал четвертым.

Так высоко британская команда не забиралась с 2021 года. На Гран-при «Макларен» сделал дубль: выиграл гонку, Норрис стал вторым.

«Макларен» не заезжал в призы с -Романьи-2022, когда Ландо поднялся на третью позицию.

Для Пиастри результат стал сильнейшим в короткой карьере в «Формуле-1», для Норриса – повторением своего лучшего достижения.

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