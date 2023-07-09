2-е место Норриса – лучший результат «Макларена» с Гран-при Италии-2021

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Италии Макларен Формула-1 Даниэль Риккардо Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Оскар Пиастри Авто

«Макларен» провел самый успешный этап с сезона-2021.

Ландо Норрис принес команде первый подиум в году, заняв второе место, Оскар Пиастри финишировал четвертым.

Так высоко британская команда не забиралась с 2021 года. На Гран-при Италии «Макларен» сделал дубль: Даниэль Риккардо выиграл гонку, Норрис стал вторым.

«Макларен» не заезжал в призы с Гран-при Эмилии-Романьи-2022, когда Ландо поднялся на третью позицию.

Для Пиастри результат стал сильнейшим в короткой карьере в «Формуле-1», для Норриса – повторением своего лучшего достижения.

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8 комментариев

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SeRgE23
Ответ Великий Алонсо
Все решает машина, 95% как минимум это точно. Где был этот Норрис пока Маки РБ не скопировали? Где был Пиастри? Буквально пару ГП назад они терялись вне топ-10, Алонсо их обоих на круг обгонял к середине гонки. В Бахрейне они вообще были чуть ли не худшей командой в пелетоне и тут резко все поменялось.
Никто и не отрицает скил Алонсо. Но без хорошей машины он тоже плетется на границе 🔝 10 а то и во второй десятке
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Владимир Вербицкий
Ответ Великий Алонсо
Все решает машина, 95% как минимум это точно. Где был этот Норрис пока Маки РБ не скопировали? Где был Пиастри? Буквально пару ГП назад они терялись вне топ-10, Алонсо их обоих на круг обгонял к середине гонки. В Бахрейне они вообще были чуть ли не худшей командой в пелетоне и тут резко все поменялось.
Высокотехнологичный вид спорта, все логично. С другой стороны уровень пилотажа имеет значение, Макс и Серхио отличный тому пример
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United_LP
Спасибо фурам
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Бехруз Каримов
Ответ Великий Алонсо
Тоже самое и с Перстапенном. Фармит победы на космовозе одну за другой, его бы на Астон Мартин нынешний посадить, едва бы в очки заехал. В современной Ф1 95% решает болид, гонщик это практически как прокладка между рулём и сиденьем, какой болид - такие и результаты, какой бы ты не был гениальный.
Ферстапен сегодня даже стартовал с питлейн он серавно выиграл гонку.
запас скорости настолько они скрывают.
Если кто заметил если Макс по зади на секунд полтора быстрее едет
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checker
Отличный результат.. надеюсь Оскар заедет таки на подиум в своем дебютном сезоне..
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White Pardus
Ответ Великий Алонсо
Все решает машина, 95% как минимум это точно. Где был этот Норрис пока Маки РБ не скопировали? Где был Пиастри? Буквально пару ГП назад они терялись вне топ-10, Алонсо их обоих на круг обгонял к середине гонки. В Бахрейне они вообще были чуть ли не худшей командой в пелетоне и тут резко все поменялось.
Маки скопировали газировку? А АМ так не скопировали?))) Кто-то из СЕО сказал, когда Перец днище всем показал, что срисовать - мало, нужно, что бы всё заработало как одно целое. Понтоны+днище это ещё не чемпионский болид. Важно всё сложить воедино и настроить...где ты был, когда в начале сезона все верещали, что АМ вторая машина в пелотоне, а Алонсо летал пулей?)))
При этом я осознаю, что Нандо крутой пилот, хоть и не люблю его.
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