У «Порше» появится «юниорская» команда в «Формуле E»

«Порше » выставит четыре болида с заводской поддержкой в сезоне-2026/2027.

Издание The Race поделилось подробностями плана. Сама компания подтвердила новость.

Через год у «Порше» останется лишь одна клиентская команда – предполагается, что ей станет «Киро». Один из двух коллективов с заводской поддержкой станет «юниорским».

Фирма уже купила лицензию на новую команду, которая пока не обрела название. Ожидается, что в сезоне-2026/2027 примут участие 12 коллективов и 24 болида.

