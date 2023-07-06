Макс Ферстаппен о желательных изменениях болидов «Ф-1»: «Я бы точно избавился от гибридной составляющей двигателя. И шины сделал меньше»

Пилот « » рассказал, каким бы хотел видеть оптимальную конструкцию болида «Формулы-1».

Ферстаппен уже второй раз выступил с критикой ранних концептов болидов 2026 года, тестированием которых команды занимаются на симуляторах.

Ферстаппен отметил, что если бы мог менять правила, то первым делом вернул бы в «Ф-1» атмосферные двигатели V8, уменьшил шины и вообще максимально уменьшил вес болидов.

«Да, разумеется, современные болиды «Ф-1» невероятно быстры. Мне по-прежнему нравятся машины 2020 и 2021 года – они были немного подвижнее, интереснее, хотя также они все равно были очень тяжелыми.

Я бы точно избавился от гибридной составляющей двигателя. Поскольку каждый раз, когда я сейчас сажусь за руль болида с двигателем V8 меня всегда поражает, как плавно он работает. Да, в сравнении с нынешними двигателями он уступает по максимальной скорости, но тут все дело в работе самого двигателя, в крутящем моменте.

Все процесс передачи и распределения невероятно плавный – при переключении и на пониженную, и на повышенную передачу. Ощущения намного, намного естественнее в сравнении с тем, что у нас есть сейчас.

Понятно и то, что существуют стандарты безопасности – и они должны постоянно повышаться. Именно поэтому болиды «Ф-1» становятся все тяжелее и тяжелее – просто за счет того, что команды стараются делать шасси как можно прочнее и так далее. У всего есть своя цена.

Так что мы не можем вернуться к показателям в 500-550 кг. Но мне кажется, что в данный момент болиды получили слишком тяжелыми. И эту проблему нужно решить.

Еще есть проблема шин – этих больших шин, за которыми ты на самом деле мало что видишь. Тебе трудно увидеть сам поворот, апекс. Так что лично мне больше нравятся шины меньшего размера. С ними было веселее.

Вообще есть много вещей, которые бы я изменил. Я бы сделал машины другими в плане лобового сопротивления, чтобы нам не приходилось так сильно полагаться на DRS.

Опять же, новые болиды 2026 года пока выглядят так, будто у них уровень лобового сопротивления будет заметно ниже. Что значительно усложнит обгоны.

Пока все, что я видел (в отношении работы концептов болида 2026 года) выглядит неправильным. Гоночный болид не должен так управляться. Болид очень странно ведет себя на торможениях.

Это чем-то похоже на то, что было во времена выдувного диффузора. На мой взгляд, это очень странно. А еще активная аэродинамика, которая саморегулируется. По мне все это очень странно», – рассказал Ферстаппен.

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