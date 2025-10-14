Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»

11 октября трасса мотокросса автодрома «Игора Драйв» приняла пятый этап чемпионата и первенства Санкт-Петербурга по мотокроссу сезона 2025 года. В заездах MX Igora Drive приняли участие 80 спортсменов, представлявших Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области, а также Москву.

Трасса длиной 1750 метров с перепадом высот 25 метров, 15 поворотами и 15 трамплинами стала серьезным испытанием для участников, особенно с учетом дождливой и ветреной погоды.

В первенстве Санкт-Петербурга победителями стали: в классе 65 см³ (юноши) – Алексе й Чулочников, в классе 85 см³ (юноши) – Макар Трофимов, в классе 125 см³ (юноши) – Артем Севастьянов, в классе 125 см³ (мужчины) – Филипп Власов. В чемпионате Санкт-Петербурга в классе 250 см³ (мужчины) победу одержал Максим Ульянов, в классе «Открытый» – Петр Лобанов.

Также в рамках MX Igora Drive прошли традиционные соревнования, победителями которых стали: в классе 65 см³ (мальчики) – Артем Филимонов, среди ветеранов А – Роман Богданов, ветеранов В – Михаил Самарский, ветеранов С – Сергей Овчаренко, среди любителей А – Андрей Карпов, любителей Б – Анатолий Мозговой.

Хотя соревнования завершились, почувствовать себя настоящим мотокроссменом можно и сегодня. Для всех желающих на «Игора Драйв» разработана программа тренировок различной интенсивности в зависимости от уровня подготовки. Занятия проводятся как для взрослых, так и для детей с шести лет на собственной или прокатной технике.

Подробнее и запись на занятия – на сайте автодрома .