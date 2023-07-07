Новые фото болида героя Брэда Питта для фильма о «Ф-1»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Формула-2 Брэд Питт фильмы Авто

Машину выдуманной команды «Апекс» выставили у боксов Гран-при Великобритании.

В Сильверстоуне стартуют съемки художественного фильма о «Формуле-1» от Apple, в котором главную роль сыграет Брэд Питт. Знаменитый актер перевоплотится в возрастного гонщика Сонни Хейса. Сопродюсером и консультантом картины является пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Питт сядет за руль машины с мотором «Формулы-2», созданной «Мерседесом». Фото из паддока показывают, что болид напоминает младшие «формулы», однако антикрылья сродни элементам, которые используются в «Ф-1».

«Ф-1» показала черно-золотой болид героя Брэда Питта из нового фильма. Съемки начнутся на Гран-при Великобритании

Льюис Хэмилтон о съемках фильма об «Ф-1»: «Брэд Питт настолько культовый актер, что его возраст вряд ли станет проблемой»

Фото: соцсети Криса Медланда

5 комментариев

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Аморалинни
Камбек лотуса в Ф1
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Paninaro
Рич Энерджи?
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