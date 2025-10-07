Фото
0

На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025

11 октября на автодроме «Игора Драйв» пройдет чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по мотокроссу сезона-2025.

Спортсменам предстоит выступить на непростой трассе длиной 1750 метров с песчаным покрытием, состоящей из 15 поворотов и 15 трамплинов. Перепад высот составляет внушительные 25 метров.

Зрителей ждет множество заездов в разных классах мотоциклов. Самые юные спортсмены сразятся на байках с двигателями рабочим объемом 50 см³ и 65 см³, юноши — на мотоциклах классов 85 см³ и 125 см³, взрослые спортсмены — в категориях 125 см³ и 250 см³. Всего в соревнованиях ожидается участие нескольких десятков спортсменов не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из других регионов страны.

С открытых трибун зрителям будет видна вся трасса, за счет чего можно будет проследить за всей происходящей борьбой. Между заездами гости MX IGORA DRIVE смогут попробовать себя на симуляторах, в прокатном картинге, побольше узнать про автодром на экскурсиях, перекусить в зоне фуд-траков, а самые маленькие болельщики — поиграть в детской зоне и познакомиться с символом автодрома рысью Сид.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
Мотокросс
Игора Драйв
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Леклер ведет переговоры с другими командами о возможном переходе в 2027-м (CdS)
7 минут назад
Николя Тодт: «Леклеру нужна машина, способная побеждать. Сейчас «Феррари» не хватает темпа для победы в чемпионате»
28 минут назад
Андреа Стелла: «В интересы «Макларена» входит честная борьба между напарниками»
5сегодня, 10:35
Фредерик Вассер: «У «Феррари» был темп в Сингапуре. Но его не удалось извлечь»
17сегодня, 10:07
Юки Цунода: «Еще две гонки назад был почти безнадежен. Но теперь у меня хороший темп»
5сегодня, 09:34
Лоран Мекьес: «Обновления «Ред Булл» в 2025-м скажутся на начале следующего сезона»
2сегодня, 08:07
Хэмилтон показал лучший круг гонки 16-й сезон подряд и побил рекорд Шумахера
7сегодня, 07:48
Инженеры «Феррари» недовольны Леклером и его критикой болида (CdS)
22сегодня, 07:36
Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома
51сегодня, 06:13Видео
Тото Вольфф о том, почему в «Ф-1» мало гонщиков из Азии: «Людям нужны герои. Прирост немецких пилотов был связан с Шумахером»
8сегодня, 07:06
Ко всем новостям
Последние новости
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
вчера, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
вчера, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49