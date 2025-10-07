На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025

11 октября на автодроме «Игора Драйв » пройдет чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по мотокроссу сезона-2025.

Спортсменам предстоит выступить на непростой трассе длиной 1750 метров с песчаным покрытием, состоящей из 15 поворотов и 15 трамплинов. Перепад высот составляет внушительные 25 метров.

Зрителей ждет множество заездов в разных классах мотоциклов. Самые юные спортсмены сразятся на байках с двигателями рабочим объемом 50 см³ и 65 см³, юноши — на мотоциклах классов 85 см³ и 125 см³, взрослые спортсмены — в категориях 125 см³ и 250 см³. Всего в соревнованиях ожидается участие нескольких десятков спортсменов не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из других регионов страны.

С открытых трибун зрителям будет видна вся трасса, за счет чего можно будет проследить за всей происходящей борьбой. Между заездами гости MX IGORA DRIVE смогут попробовать себя на симуляторах, в прокатном картинге, побольше узнать про автодром на экскурсиях, перекусить в зоне фуд-траков, а самые маленькие болельщики — поиграть в детской зоне и познакомиться с символом автодрома рысью Сид.