Ферстаппен завоевал 5-й поул подряд

Пилот «Ред Булл» в пятый раз подряд стал сильнейшим в квалификациях «Формулы-1».

Поул к Гран-при Великобритании стал для Макса седьмым в нынешнем сезоне и 27-м в карьере. Ферстаппен обогнал по общему количеству поул-позиций другого двукратного чемпиона мира и вышел на чистое десятое место в истории.

« » выиграл шесть поулов подряд и девять из десяти квалификаций в 2023 году.

Партнер Ферстаппена по команде в пятый раз подряд не пробился в топ-10 субботы, оставшись на 16-й строчке.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Перес в 5-й раз подряд не попал в третий сегмент, показав 16-е время в квалификации к Гран-при Великобритании

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