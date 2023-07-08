Ферстаппен завоевал 5-й поул подряд

Теги Мика Хаккинен Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в пятый раз подряд стал сильнейшим в квалификациях «Формулы-1».

Поул к Гран-при Великобритании стал для Макса седьмым в нынешнем сезоне и 27-м в карьере. Ферстаппен обогнал по общему количеству поул-позиций другого двукратного чемпиона мира Мику Хаккинена и вышел на чистое десятое место в истории.

«Ред Булл» выиграл шесть поулов подряд и девять из десяти квалификаций в 2023 году.

Партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес в пятый раз подряд не пробился в топ-10 субботы, оставшись на 16-й строчке.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Перес в 5-й раз подряд не попал в третий сегмент, показав 16-е время в квалификации к Гран-при Великобритании

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10 комментариев

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Anastasia Smelova
Есть шанс, что к Максу на после гоночный подкаст в комнату охлаждения наконец-то придут новые лица.
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Алекс Клиторман
Ответ Пенс
Заруинив второй сектор, но затащил на скиле (как скажут нам слепые фантики масика)
Перес на таком же болиде в пятый раз подряд не выходит(пусть и по разным причинам) в последний сегмент. Так что да, определённо не без скилла Макс затащил, при этом конечно имея бвстрейшую машину в пелотоне.
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Ascari
Молодцы парни на Маках!! Отличные результаты!!
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sanya_xl
Если бы запорол сразу два сегмента, тогда да, мог и не вырвать пол)
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Vegas Knight
Зверь. Я уж думал, что после жёлтого Макса на втором секторе, у Ландо реально был шанс на поул
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TwoWeekStubble
Все привозят обновления, Макс просто привозит всем.
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Alex Sin
Ответ Пенс
Заруинив второй сектор, но затащил на скиле (как скажут нам слепые фантики масика)
Ну фантики Льюиса 7 лет так говорил о Скилле Хэма, или это другое?
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Пенс
Ответ Alex Sin
Ну фантики Льюиса 7 лет так говорил о Скилле Хэма, или это другое?
То же самое.
+2
-2
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