Ферстаппен завоевал 5-й поул подряд
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в пятый раз подряд стал сильнейшим в квалификациях «Формулы-1».
Поул к Гран-при Великобритании стал для Макса седьмым в нынешнем сезоне и 27-м в карьере. Ферстаппен обогнал по общему количеству поул-позиций другого двукратного чемпиона мира Мику Хаккинена и вышел на чистое десятое место в истории.
«Ред Булл» выиграл шесть поулов подряд и девять из десяти квалификаций в 2023 году.
Партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес в пятый раз подряд не пробился в топ-10 субботы, оставшись на 16-й строчке.
Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Перес в 5-й раз подряд не попал в третий сегмент, показав 16-е время в квалификации к Гран-при Великобритании
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