Формула-3. Великобритания. Гете выиграл 2-ю гонку, завершившуюся под дождем, Бедрин – 18-й

Пилот « » Оливер Гете выиграл основную гонку в Сильверстоуне.

Победа стала для немецкого спортсмена первой в «Формуле-3».

Гете опередил своего напарника Леонардо Форнароли, стартовавшего с поула, и удержал лидерство в трудных условиях. Третьим финишировал гонщик « » Пепе Марти.

Лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») завершил гонку шестым. Пилот «Премы» Дино Беганович, начавший обе гонки уик-энда с 30-й позиции из-за технических проблем в квалификации, совершил еще один прорыв и финишировал 16-м, представитель «Йенцера» Никита Бедрин стал 18-м.

На трассу дважды выезжала машина безопасности, и во время второго появления сэйфти-кара пошел дождь. После возобновления заезда пилоты провели лишь два круга под зелеными флагами – практически все остались на «сликах» на мокрой трассе. Гонщик « » Томми Смит рискнул поставить дождевые покрышки и поднялся с 26-й на 11-ю позицию – австралийцу не хватило до очков менее 0,2 секунды.

Формула-3. Великобритания. Колапинто выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 18-й

Формула-3. Великобритания. Форнароли выиграл квалификацию, Бедрин – 19-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram