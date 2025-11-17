Фернандо Алонсо о сезоне-2025: «Из-за проблем с надежностью болида потеряли 12-15 очков»

Алонсо оценил шансы «Астон Мартин» в чемпионате.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о перспективах команды, высказавшись о том, сможет ли коллектив занять 6-е место в Кубке конструкторов.

В данный момент «Астон Мартин » занимает 7-е место в чемпионате, а отставание от «Рейсинг Буллз » составляет 10 очков.

«Думаю, все решится на Гран-при Абу -Даби. И да, к данному этапу сезона мне бы хотелось, чтобы мы набрали побольше очков.

Полагаю, из-за проблем с надежностью болида мы потеряли 12-15 очков. В Монако возникли проблемы с двигателем, в Китае были проблемы с тормозами, как и в паре других гонок. В Монце мы потеряли очки из-за повреждения подвески в инциденте с Ландо Норрисом.

Вероятно, к Гран-при Абу-Даби мы поймем, что этих очков нам может не хватить для достижения цели. Как бы то ни было, мы все равно постараемся выложиться на максимуме в трех оставшихся Гран-при», – рассказал Алонсо.

