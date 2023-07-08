Формула-2. Великобритания. Вести выиграл дождевой спринт, Пуршер – 2-й, Дуэн – 3-й
Гонщик «Премы» Фредерик Вести стал быстрейшим по итогам спринта «Формулы-2» в Сильверстоуне.
Лидер чемпионата стартовал с поула в дождевых условиях и уверенно довел заезд до победы. Пилоту «АРТ» Тео Пуршеру и Джеку Дуэну из «Виртуози» пришлось побороться за места на подиуме – они финишировали впереди Энцо Фиттипальди («Карлин»), Исака Хаджара («Хайтек») и Оливера Бермэна («Према»).
Один из лидеров сезона Аюму Иваса из «ДАМС» завершил гонку 21-м, в круге позади соперников из-за технических проблем, его напарник Артур Леклер поднялся на восьмую позицию. Гонщик «АРТ» Виктор Мартен, стартующий в воскресенье с поула, увидел клетчатый флаг седьмым.
Вести упрочил свое преимущество в личном зачете – на счету датчанина 135 очков, у ближайшего преследователя Пуршера 114 баллов, Иваса набрал 101, Бермэн – 84, пилот «Ван Амерсфорт» Рихард Версхор – 75.
Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Маини – 2-й. Иваса – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
1 комментарий