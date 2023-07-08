Формула-2. Великобритания. Вести выиграл дождевой спринт, Пуршер – 2-й, Дуэн – 3-й

Гонщик «Премы» Фредерик Вести стал быстрейшим по итогам спринта «Формулы-2» в Сильверстоуне.

Лидер чемпионата стартовал с поула в дождевых условиях и уверенно довел заезд до победы. Пилоту «АРТ» и из «Виртуози» пришлось побороться за места на подиуме – они финишировали впереди (« »), Исака Хаджара («Хайтек») и Оливера Бермэна (« »).

Один из лидеров сезона Аюму Иваса из « » завершил гонку 21-м, в круге позади соперников из-за технических проблем, его напарник поднялся на восьмую позицию. Гонщик «АРТ» Виктор Мартен, стартующий в воскресенье с поула, увидел клетчатый флаг седьмым.

Вести упрочил свое преимущество в личном зачете – на счету датчанина 135 очков, у ближайшего преследователя Пуршера 114 баллов, Иваса набрал 101, Бермэн – 84, пилот « » Рихард Версхор – 75.

Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Маини – 2-й. Иваса – 3-й

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