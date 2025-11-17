Актер Фассбендер выступит в 500-километровой гонке в Интерлагосе

Майкл Фассбендер вернется за руль гоночного болида – актер проведет заключительный этап бразильского Кубка «Порше ».

Двукратный номинант на премию «Оскар» выступит в 500-километровой гонке в Интерлагосе вместе с Максом Уилсоном.

В 2020-2023 годах Фассбендер участвовал в Европейской серии «Ле-Ман». Майкл дважды выступал на «24 часах Ле-Мана» в категории LMGTE Am: в 2022-м его экипаж стал 16-м в своем классе, а в 2023-м сошел.

Феномен «24 часов Ле-Мана»: как и почему появилась великая гонка