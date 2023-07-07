Норрис выступит в «хромовом» шлеме на Гран-при Великобритании. Ранее «Макларен» представил аналогичную ливрею
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подготовил особый дизайн шлема для домашнего этапа «Формулы-1».
Ранее команда из Уокинга показала «хромовую» ливрею для Гран-при Великобритании, отсылающую к расцветке, которую использовали в 2006-2014 годах, а также к спонсору «Макларена» – Google Chrome.
Британский гонщик выступит в шлеме, который выполнен в аналогичном стиле.
Норрис продавил возвращение чемпионской расцветки «Макларена». Она мало похожа на первый болид Хэмилтона
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