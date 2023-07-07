Норрис выступит в «хромовом» шлеме на Гран-при Великобритании. Ранее «Макларен» представил аналогичную ливрею

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подготовил особый дизайн шлема для домашнего этапа «Формулы-1».

Ранее команда из Уокинга показала «хромовую» ливрею для , отсылающую к расцветке, которую использовали в 2006-2014 годах, а также к спонсору «Макларена» – Google Chrome.

Британский гонщик выступит в шлеме, который выполнен в аналогичном стиле.

Норрис продавил возвращение чемпионской расцветки «Макларена». Она мало похожа на первый болид Хэмилтона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: соцсети Ландо Норриса; соцсети команды «Макларен»