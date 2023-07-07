Норрис выступит в «хромовом» шлеме на Гран-при Великобритании. Ранее «Макларен» представил аналогичную ливрею

Теги Гран-при Великобритании Макларен Формула-1 Ландо Норрис стиль шлемы Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подготовил особый дизайн шлема для домашнего этапа «Формулы-1».

Ранее команда из Уокинга показала «хромовую» ливрею для Гран-при Великобритании, отсылающую к расцветке, которую использовали в 2006-2014 годах, а также к спонсору «Макларена» – Google Chrome.

Британский гонщик выступит в шлеме, который выполнен в аналогичном стиле.

Норрис продавил возвращение чемпионской расцветки «Макларена». Она мало похожа на первый болид Хэмилтона

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Фото: соцсети Ландо Норриса; соцсети команды «Макларен»

3 комментария

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Гарик из Питера
у Маков и Ландо тактика ослепить соперников на домашнем ГП,ещё колеса хромировать осталось и надеяться на яркое солнце)
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Аркадий Мусихин
Ответ Гарик из Питера
у Маков и Ландо тактика ослепить соперников на домашнем ГП,ещё колеса хромировать осталось и надеяться на яркое солнце)
Тоже об этом подумал)
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+2
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Lestyv
Кладбище мошек будет классно на нем смотреться))
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