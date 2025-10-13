  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
0

Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет 19-й этап 76-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при США.

Расписание трансляций, даты и время московское

Пятница, 17 октября

  • Практика: 20:30 – 21:30

Суббота, 18 октября

  • Квалификация к спринту: 00:30 – 1:14

  • Спринт: 20:00 – 20:30

Воскресенье, 19 октября

  • Квалификация: 0:00 – 1:00

  • Гонка: 22:00

Где смотреть Гран-при США-2025?

У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий британский телеканал Sky Sports F1, который предлагает самый широкий охват гоночного уик-энда – в течение всех дней Гран-при ведущие эксперты из числа бывших гонщиков «Ф-1» будут делиться инсайдами и профессиональными комментариями о происходящих событиях.

Гран-при также будут транслировать следующие телеканалы: FOX Sports (в Азии, Латинской Америке и США), Sky (в Италии и Германии), RTL (в Германии), ORF (в Австрии), Globo TV (в Бразилии), CCTV (в Китае), Setanta Sports (в странах Евразии), Fuji Television (в Японии), Ziggo (в Нидерландах), Viasat (в странах Северной Европы), Movistar (в Испании), ESPN (в США) и многие другие.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при США
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фредерик Вассер о командной тактике «Макларена»: «Здесь нет никакой драмы – в этих «правилах манго» или как их там»
139 минут назад
Лиам Лоусон о том, останется ли в «Ф-1»: «Хотел бы узнать обо всем уже завтра»
сегодня, 07:28
Шарль Леклер об оставшихся гонках в 2025-м: «По сравнению с прошлым сезоном «Феррари» в совсем другом положении»
1сегодня, 07:03
Близкие к «Феррари» источники не верят слухам об интересе к Хорнеру (Marca)
сегодня, 06:31
Юки Цунода: «Все еще пытаюсь понять, какие настройки использует Ферстаппен»
2сегодня, 06:00
Стефано Доменикали о самом трудном решении в жизни: «Уход из «Феррари» в 2014-м»
1сегодня, 05:34
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Ферстаппен запомнил инцидент в Сингапуре. Норрису лучше посматривать по сторонам»
4сегодня, 04:59
Ланс Стролл: «Благодаря поражениям больше узнаю о себе и расту как личность и пилот»
4сегодня, 04:31
Гюнтер Штайнер: «Норрис должен благодарить меня! Иначе его бы заставили поменять поврежденное переднее антикрыло»
1вчера, 19:54
Сьюзи Вольфф рассказала, как в 2007-м в ее номер пытался вломиться «один из самых могущественных мужчин в «Ф-1» после вечеринки в 2 часа ночи
16вчера, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13