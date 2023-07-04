Макс Ферстаппен: «Трасса в Саудовской Аравии опаснее, чем в Спа. Пока там ничего не случится, никто не выскажется»

Макс Ферстаппен рассказал об опасной трассе Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот « » поделился мнением на фоне гибели молодого гонщика Дилано ван’т Хоффа в Спа после связки «О Руж» – «Радийон».

«Конечно, это опасный поворот, но мы также приезжаем в Джидду, и, на мой взгляд, первый сектор, пожалуй, даже опаснее. Рад, что пока там ничего не случилось. Когда проезжаешь шестой, седьмой, восьмой повороты, в случае завала там то же самое – все повороты «слепые», ты не знаешь, чего ожидать. Это невероятно опасно.

Да, «О Руж» – «слепой» поворот, но инцидент произошел дальше. Мне кажется, единственное, что можно сделать – увеличить пространство, подвинув барьеры. Сейчас, если попадаешь в аварию и врезаешься в барьеры, ты довольно легко отскакиваешь обратно на трек.

Если видимость практически нулевая, много воды, это становится большой проблемой. В сухих условиях обычно ситуация лучше. В Спа уже вносили изменения, места стало гораздо больше, но это все равно опасный поворот. Однако мы приезжаем на автодромы с опасными поворотами. Пожалуй, пока там ничего не случится, никто не выскажется. Теперь эта тема поднялась, и мне кажется, что нечестно просто винить трек», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

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