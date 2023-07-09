«Ред Булл» выиграл 11 Гран-при подряд и повторил рекорд «Формулы-1»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Великобритании на первом месте.
Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» шестой подряд, восьмой в сезоне и 43-й в карьере.
«Ред Булл» оказался сильнейшим во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в Бразилии. Таким образом, на счету «Ред Булл» 20 побед в 21 последних Гран-при: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 17 раз, его напарник Серхио Перес – трижды.
Чемпионы мира выиграли все десять гонок 2022 года. Триумф стал 11-м подряд для команды – серия без проигрышей началась на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе прошлого сезона.
«Ред Булл» повторил рекорд «Ф-1», который был установлен в 1988 году: «Макларен» завоевал 11 побед подряд усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.
Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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А здесь куева туча раз только q2 и q3…
С такими результатами и шлем на гвоздь Чеко надо вешать, причем самому.