«Ред Булл» выиграл 11 Гран-при подряд и повторил рекорд «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» завершил Гран-при Великобритании на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» шестой подряд, восьмой в сезоне и 43-й в карьере.

« » оказался сильнейшим во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в . Таким образом, на счету «Ред Булл» 20 побед в 21 последних Гран-при: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 17 раз, его напарник – трижды.

Чемпионы мира выиграли все десять гонок 2022 года. Триумф стал 11-м подряд для команды – серия без проигрышей началась на -Даби, заключительном этапе прошлого сезона.

«Ред Булл» повторил рекорд «Ф-1», который был установлен в 1988 году: «Макларен» завоевал 11 побед подряд усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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