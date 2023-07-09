«Ред Булл» выиграл 11 Гран-при подряд и повторил рекорд «Формулы-1»

Теги Айртон Сенна Ален Прост Гран-при Великобритании Гран-при Бразилии Макларен Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Великобритании на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» шестой подряд, восьмой в сезоне и 43-й в карьере.

«Ред Булл» оказался сильнейшим во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в Бразилии. Таким образом, на счету «Ред Булл» 20 побед в 21 последних Гран-при: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 17 раз, его напарник Серхио Перес – трижды.

Чемпионы мира выиграли все десять гонок 2022 года. Триумф стал 11-м подряд для команды – серия без проигрышей началась на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе прошлого сезона.

«Ред Булл» повторил рекорд «Ф-1», который был установлен в 1988 году: «Макларен» завоевал 11 побед подряд усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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12 комментариев

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Мадина Уйгурова
Только тогда тащили и Сенна и Прост, а этот Ред Булл тащит один Макс. Чеко на самовозке просто ничтожен
+32
-3
+29
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ChecoPerezzz
Ничего не хочу сказать, но у Мерседеса 14-16 хотя бы борьба между напарниками была, а здесь...
+26
-4
+22
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Рнпрл Аари
Ответ ChecoPerezzz
Ничего не хочу сказать, но у Мерседеса 14-16 хотя бы борьба между напарниками была, а здесь...
А здесь любитель прорываться и Макс
+14
-1
+13
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Иван Алейников
Уныло это все
+12
-2
+10
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ALMANAC
Гаардиола не в те боксы пришел
+6
0
+6
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Иван Алейников
Ответ Мадина Уйгурова
Только тогда тащили и Сенна и Прост, а этот Ред Булл тащит один Макс. Чеко на самовозке просто ничтожен
Боттас периодически хоть поулы брал, да и в q3 рекордное количество раз проходил. Но в гонках часто тюфяком был, особенно в борьбе.
А здесь куева туча раз только q2 и q3…
С такими результатами и шлем на гвоздь Чеко надо вешать, причем самому.
+1
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Иван Алейников
Ответ Zver
самый самовозный самовоз за всю историю Ф1, теперь официально
Но и тапок молодец
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Ононаоно
Эх Астоны, может быть единственный шанс был.
+1
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Rumov
Побьет рекорд.
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robbaggio
Вот только Пересу, похоже, пора новую команду искать
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うちはイタチ
Ответ ChecoPerezzz
Ничего не хочу сказать, но у Мерседеса 14-16 хотя бы борьба между напарниками была, а здесь...
а какую борьбу может Перец навязать? разве что Цуноде с Де Врисом
+3
-3
0
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