Гельмут Марко не уверен, что де Врис выступит в Нидерландах: «Ник не оправдывает ожиданий. При необходимости «Ред Булл» примет решение»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Ник де Врис Гран-при Нидерландов Авто

Гельмут Марко допустил увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури» в ближайшее время.

Советник «Ред Булл» в разговоре с Viaplay не смог пообещать, что де Врис проведет домашний Гран-при Нидерландов, который состоится в конце августа, сразу же после летнего перерыва.

«А когда гонка в Зандворте? До Зандворта не могу сказать.

Мы обсуждаем такой вариант. Не секрет, что он не оправдывает ожиданий. Это трудный спорт, и необходимо смотреть в будущее. Мы ждем результатов. При необходимости мы примем решение», – заявил Марко.

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16 комментариев

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Фанат спорта01
дали бы пилоту хотя бы сезон на обкатку.
их вообще не волновало когда проиграли 5-место Альпин из-за того что Цунода был нулевым и проиграл 80очков Гасли.
а сейчас у них вообще худшая машина и они что-то требуют от новичка.
Такое давление не идёт на пользу ни одному пилоту.
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LetTong
Ответ Фанат спорта01
дали бы пилоту хотя бы сезон на обкатку. их вообще не волновало когда проиграли 5-место Альпин из-за того что Цунода был нулевым и проиграл 80очков Гасли. а сейчас у них вообще худшая машина и они что-то требуют от новичка. Такое давление не идёт на пользу ни одному пилоту.
Де Вриса не брали как новичка, его брали как опытного пилота который будет вести за собой команду. Как новичок 28 летний Ник нафиг не нужен команде, им тогда выгоднее посадить воспитанника Лоусона
+11
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Дмитрий Фурсов
Что-то мне не вспоминаются случаи, когда доктор ТАК проходился по пилотам младшей команды. Видимо есть шансы что он может пойти на выход еще до летней паузы
+4
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Михаил Белавин
Я бы на месте Ника уже не сдерживался, они там охренели чтоль? Он же факин Ф2 чемпион, он чемпион электрички, он знает что к чему в автоспорте. Постройте машину нормальную, альфа-таури сганое ведро, пилота своего надо поддерживать, помогать, мотивировать, а не туесосить, Цунодыш в первый сезон был ещё хуже! Марко совсем уже поехал
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King_X
Ответ Дмитрий Фурсов
Что-то мне не вспоминаются случаи, когда доктор ТАК проходился по пилотам младшей команды. Видимо есть шансы что он может пойти на выход еще до летней паузы
Квята так прессовали, когда за ним Макс сидел
С Албоном было чуть иначе, чел норм катался, в СМИ начали нагнетать, сам он переживать стал и поплыл + все подхватили

Сейчас не оч понятно, если Лоусона и прочих рассматривают - ради них так гасить странно, было б логично для Рика, но вроде все прямо заявляют, что он не для АТ

А в целом, действительно жёстко для первого сезона (даже половины), особенно когда тачка не мега хорошая

Возможно, какие-то внутренние причины или в целом не оч работает с командой в плане фидбэка
Иначе такие интервью даже для текущих результатов странноваты
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Luca di Montezemolo
До перерыва поездит и на выход.
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irs118return
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дед взмвхнул шашку)
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Вячеслав Клименко
а кто на вход? вместо него
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_Nibelungen_
Нику пора на выход, абсолютно не оправдывает ожиданий. Надо давать шанс Лоусону, пускай докатает этот сезон в любом случае и уже потом смотреть.
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Павел Аникеев
Ник на выход, без вариантов.
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Павел Аникеев
А вообще я не удивлюсь третьему появлению Квята. Сейчас это как раз уже опытный и проверенный боец, способный дать необходимую обратную связь команде и стать лидером АТ.
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Сергей Синицын
Неважно пора на выход Нику или нет, такое поведение на публике показывает что Ред Булл просто неадекватный работодатель. Нормальная команда должна ограждать гонщика от давления прессы, а не помогать его форсировать. Все громкие интервью о том как кто-то не оправдал ожиданий можно дать после увольнения, а не в момент когда гонщик все еще гоняет в статусе боевого
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Владимир Малинин
Ответ King_X
Квята так прессовали, когда за ним Макс сидел С Албоном было чуть иначе, чел норм катался, в СМИ начали нагнетать, сам он переживать стал и поплыл + все подхватили Сейчас не оч понятно, если Лоусона и прочих рассматривают - ради них так гасить странно, было б логично для Рика, но вроде все прямо заявляют, что он не для АТ А в целом, действительно жёстко для первого сезона (даже половины), особенно когда тачка не мега хорошая Возможно, какие-то внутренние причины или в целом не оч работает с командой в плане фидбэка Иначе такие интервью даже для текущих результатов странноваты
Рик не для АТ, но Перес не впечатляет, поэтому посмотреть на Рика в форме текущего регламента может быть интересно. Он все еще лучший напарник Ферзя, хоть и на бумаге.
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United_LP
Ответ King_X
Квята так прессовали, когда за ним Макс сидел С Албоном было чуть иначе, чел норм катался, в СМИ начали нагнетать, сам он переживать стал и поплыл + все подхватили Сейчас не оч понятно, если Лоусона и прочих рассматривают - ради них так гасить странно, было б логично для Рика, но вроде все прямо заявляют, что он не для АТ А в целом, действительно жёстко для первого сезона (даже половины), особенно когда тачка не мега хорошая Возможно, какие-то внутренние причины или в целом не оч работает с командой в плане фидбэка Иначе такие интервью даже для текущих результатов странноваты
с учётом выступлений Переса с его космовозом
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Roman Roman
Ответ Вячеслав Клименко
а кто на вход? вместо него
опят Квят? 🤣
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Забор Высоков
Ответ Павел Аникеев
А вообще я не удивлюсь третьему появлению Квята. Сейчас это как раз уже опытный и проверенный боец, способный дать необходимую обратную связь команде и стать лидером АТ.
Никто из руководителей, в здравом уме, не будет сейчас заключать контракт с русским пилотом.
По очевидным причинам.
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