Гельмут Марко не уверен, что де Врис выступит в Нидерландах: «Ник не оправдывает ожиданий. При необходимости «Ред Булл» примет решение»

Гельмут Марко допустил увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури» в ближайшее время.

Советник « » в разговоре с Viaplay не смог пообещать, что де Врис проведет домашний , который состоится в конце августа, сразу же после летнего перерыва.

«А когда гонка в Зандворте? До Зандворта не могу сказать.

Мы обсуждаем такой вариант. Не секрет, что он не оправдывает ожиданий. Это трудный спорт, и необходимо смотреть в будущее. Мы ждем результатов. При необходимости мы примем решение», – заявил Марко.

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