Гельмут Марко не уверен, что де Врис выступит в Нидерландах: «Ник не оправдывает ожиданий. При необходимости «Ред Булл» примет решение»
Гельмут Марко допустил увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури» в ближайшее время.
Советник «Ред Булл» в разговоре с Viaplay не смог пообещать, что де Врис проведет домашний Гран-при Нидерландов, который состоится в конце августа, сразу же после летнего перерыва.
«А когда гонка в Зандворте? До Зандворта не могу сказать.
Мы обсуждаем такой вариант. Не секрет, что он не оправдывает ожиданий. Это трудный спорт, и необходимо смотреть в будущее. Мы ждем результатов. При необходимости мы примем решение», – заявил Марко.
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их вообще не волновало когда проиграли 5-место Альпин из-за того что Цунода был нулевым и проиграл 80очков Гасли.
а сейчас у них вообще худшая машина и они что-то требуют от новичка.
Такое давление не идёт на пользу ни одному пилоту.
С Албоном было чуть иначе, чел норм катался, в СМИ начали нагнетать, сам он переживать стал и поплыл + все подхватили
Сейчас не оч понятно, если Лоусона и прочих рассматривают - ради них так гасить странно, было б логично для Рика, но вроде все прямо заявляют, что он не для АТ
А в целом, действительно жёстко для первого сезона (даже половины), особенно когда тачка не мега хорошая
Возможно, какие-то внутренние причины или в целом не оч работает с командой в плане фидбэка
Иначе такие интервью даже для текущих результатов странноваты
По очевидным причинам.