WEC. «6 часов Монцы». Экипаж Квята занял 7-е место в классе LMP2

Теги результаты Тойота Камуи Кобаяси Майк Конвей Хосе-Мария Лопес Даниил Квят WEC Према Авто

Гонщик WEC Даниил Квят со своим экипажем в составе команды «Према» занял 17-е место в гонке «6 часов Монцы».

В классе LMP2 экипаж Квята, вместе с которым за «Прему» на этом этапе выступают Дориан Пин и Матиас Беш, занял 7-е место.

Победу в классе LMP2 одержал экипаж команды «Йота» (Хейнмейер-Хадсон, П. Фиттипальди, Расмуссен).

В классе гиперкаров гонку выиграл экипаж «Тойоты» №7 (Конвей, Кобаяси, Лопес).

WEC. «6 часов Монцы». Экипаж Квята квалифицировался 7-м в LMP2

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