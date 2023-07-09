WEC. «6 часов Монцы». Экипаж Квята занял 7-е место в классе LMP2

Гонщик WEC Даниил Квят со своим экипажем в составе команды « » занял 17-е место в гонке «6 часов Монцы».

В классе LMP2 экипаж Квята, вместе с которым за «Прему» на этом этапе выступают Дориан Пин и Матиас Беш, занял 7-е место.

Победу в классе LMP2 одержал экипаж команды «Йота» (Хейнмейер-Хадсон, П. Фиттипальди, Расмуссен).

В классе гиперкаров гонку выиграл экипаж «Тойоты» №7 (Конвей, , ).

WEC. «6 часов Монцы». Экипаж Квята квалифицировался 7-м в LMP2