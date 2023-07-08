Эстебан Окон: «Я не попал в третий сегмент из-за «Феррари» и Леклера»

Пилот « » (13-й) рассказал о том, как чуть не столкнулся с Гуаньюй Чжоу из « » в квалификации к Гран-при Великобритании. Инцидент произошел в связке быстрых поворотов «Мэгготс»-«Бекеттс»-«Чапел».

«Было слегка влажно. был слева, думаю, и я потерял заднюю часть машину в 11-м повороте – они были на внешней траектории, так что ситуация была на пределе. Но, слава Богу, ничего не произошло», – рассказал Окон.

Стюарды назвали произошедшее гоночным инцидентом, приняв оправдание Чжоу. Китаец сказал, что не мог уйти с пути Окона из-за шедшего впереди Льюиса Хэмилтона.

Эстебан рассказал и о других инцидентах: в частности, у него едва не случился контакт с в 16-м повороте – при попытке обгона француз выехал за пределы трассы.

«Очевидно, не самое идеальное начало круга. Я ошибся, затормозил на влажном участке трассы и проехал прямо – жаль. Но мы не попали в третий сегмент не из-за этого. Настоящая проблема была в «Феррари» и Шарле [Леклере], которые придерживались стратегии в два быстрых круга подряд.

Мы начали круг прямо за ним – так было бы, даже если бы я не попытался обогнать Ланса в конце. В общем, мы застряли на полкруга. Я потерял полсекунды в начале круга.

Шарль в конце концов пропустил меня на середине круга – после этого я мог постепенно улучшать время. Но мне не хватило двух с половиной десятых секунды до третьего сегмента или что-то вроде этого – а у нас в запасе было явно больше полсекунды.

Это трудно принять. Мы быстрее, чем показали сегодня. Завтра мы должны реабилитироваться», – сказал Окон.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й