Эстебан Окон: «Я не попал в третий сегмент из-за «Феррари» и Леклера»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Формула-1 Астон Мартин Эстебан Окон Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Альфа Ромео Альпин Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон (13-й) рассказал о том, как чуть не столкнулся с Гуаньюй Чжоу из «Альфа Ромео» в квалификации к Гран-при Великобритании. Инцидент произошел в связке быстрых поворотов «Мэгготс»-«Бекеттс»-«Чапел».

«Было слегка влажно. Чжоу был слева, думаю, и я потерял заднюю часть машину в 11-м повороте – они были на внешней траектории, так что ситуация была на пределе. Но, слава Богу, ничего не произошло», – рассказал Окон.

Стюарды назвали произошедшее гоночным инцидентом, приняв оправдание Чжоу. Китаец сказал, что не мог уйти с пути Окона из-за шедшего впереди Льюиса Хэмилтона.

Эстебан рассказал и о других инцидентах: в частности, у него едва не случился контакт с Лансом Строллом в 16-м повороте – при попытке обгона француз выехал за пределы трассы.

«Очевидно, не самое идеальное начало круга. Я ошибся, затормозил на влажном участке трассы и проехал прямо – жаль. Но мы не попали в третий сегмент не из-за этого. Настоящая проблема была в «Феррари» и Шарле [Леклере], которые придерживались стратегии в два быстрых круга подряд.

Мы начали круг прямо за ним – так было бы, даже если бы я не попытался обогнать Ланса в конце. В общем, мы застряли на полкруга. Я потерял полсекунды в начале круга.

Шарль в конце концов пропустил меня на середине круга – после этого я мог постепенно улучшать время. Но мне не хватило двух с половиной десятых секунды до третьего сегмента или что-то вроде этого – а у нас в запасе было явно больше полсекунды.

Это трудно принять. Мы быстрее, чем показали сегодня. Завтра мы должны реабилитироваться», – сказал Окон.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
так ты сам как дурачок начал обгонять Стролла в круге прогрева, ещё и заблокировал Леклера.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mkryuchckov10@gmail.com
Нет, просто дело в том, что при прочих равных, ты стабильно проигрываешь Гасли, который первый год едет в этом болиде.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jack 13th
Ответ Фанат спорта01
так ты сам как дурачок начал обгонять Стролла в круге прогрева, ещё и заблокировал Леклера.
Вот-вот. Леклер потому и топил на полную, что знал, что сзади окно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий