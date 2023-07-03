Тото Вольфф: «Может, Хорнер хочет «убить» моторный регламент-2026 из-за беспокойства за «Ред Булл». Правила не поменяют, ноль шансов»
Тото Вольфф заявил, что моторный регламент «Формулы-1» на сезон-2026 изменен не будет.
С таким предложением выступил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Исполнительный директор «Мерседеса» заверил, что правила, утвержденные летом прошлого года, останутся неизменными.
Регламент по шасси пока не определен.
«Вы правда думаете, что наш спорт недостаточно инновационный, чтобы придумать регламент по шасси и мотору, при котором не нужно будет переключать передачи вниз на прямой?
Этого не будет, ноль шансов – заглавными буквами. Не знаю, откуда такие вещи появляются. Мы много лет разрабатывали регламент, в процесс были вовлечены все автопроизводители. Был достигнут компромисс, благодаря которому «Ауди» наконец присоединяется к нашему спорту, а «Хонда» остается. Лучший расклад для «Формулы-1», который можно представить.
Есть ли сложности? Говорят ли наши конструкторы шасси: «Как мы будем это делать?» Ага, супер. Но ноль [шансов]. Эти правила больше не поменяются и не будут отложены, потому что миру нужно показать инновации, связанные с экологией. Надо снизить выбросы, и мы в предвкушении.
Мы не будем использовать [силовые установки 2026 года] с сегодняшними шасси с массой как у прототипа и размерами как у слона. Так что нужно заново придумать регламент шасси: будь то с помощью активных аэродинамических элементов или изменения формы машин.
Нужен хороший регламент по шасси, потому что правила по силовым установкам непростые. Моторы будут очень эффективными, самыми современными в плане архитектуры, а мощность разделится между гибридом и двигателем внутреннего сгорания, 50 на 50. Важно, чтобы «Формула-1» находилась на переднем крае инноваций. Поэтому машины должны быть очень эффективными с точки зрения аэродинамики, чтобы компенсировать потерю энергии. Это захватывающий проект», – заявил австрийский менеджер.
Вольфф назвал Хорнера «паникером» и предположил, что коллега не уверен в успехе моторной программы «Ред Булл»:
«Полагаю, его больше беспокоит, что моторная программа не работает, и, может, он хочет таким образом «убить» [регламент]. Всегда надо задаваться вопросом, какова реальная мотивация за подобными заявлениями».
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