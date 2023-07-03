Тото Вольфф: «Может, Хорнер хочет «убить» моторный регламент-2026 из-за беспокойства за «Ред Булл». Правила не поменяют, ноль шансов»

Тото Вольфф заявил, что моторный регламент «Формулы-1» на сезон-2026 изменен не будет.

С таким предложением выступил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Исполнительный директор « » заверил, что правила, утвержденные летом прошлого года, останутся неизменными.

Регламент по шасси пока не определен.

«Вы правда думаете, что наш спорт недостаточно инновационный, чтобы придумать регламент по шасси и мотору, при котором не нужно будет переключать передачи вниз на прямой?

Этого не будет, ноль шансов – заглавными буквами. Не знаю, откуда такие вещи появляются. Мы много лет разрабатывали регламент, в процесс были вовлечены все автопроизводители. Был достигнут компромисс, благодаря которому « » наконец присоединяется к нашему спорту, а « » остается. Лучший расклад для «Формулы-1», который можно представить.

Есть ли сложности? Говорят ли наши конструкторы шасси: «Как мы будем это делать?» Ага, супер. Но ноль [шансов]. Эти правила больше не поменяются и не будут отложены, потому что миру нужно показать инновации, связанные с экологией. Надо снизить выбросы, и мы в предвкушении.

Мы не будем использовать [силовые установки 2026 года] с сегодняшними шасси с массой как у прототипа и размерами как у слона. Так что нужно заново придумать регламент шасси: будь то с помощью активных аэродинамических элементов или изменения формы машин.

Нужен хороший регламент по шасси, потому что правила по силовым установкам непростые. Моторы будут очень эффективными, самыми современными в плане архитектуры, а мощность разделится между гибридом и двигателем внутреннего сгорания, 50 на 50. Важно, чтобы « » находилась на переднем крае инноваций. Поэтому машины должны быть очень эффективными с точки зрения аэродинамики, чтобы компенсировать потерю энергии. Это захватывающий проект», – заявил австрийский менеджер.

назвал Хорнера «паникером» и предположил, что коллега не уверен в успехе моторной программы «Ред Булл»:

«Полагаю, его больше беспокоит, что моторная программа не работает, и, может, он хочет таким образом «убить» [регламент]. Всегда надо задаваться вопросом, какова реальная мотивация за подобными заявлениями».

Кристиан Хорнер призвал изменить утвержденный моторный регламент-2026: «Надо настроить долю ДВС и гибрида, чтобы не создавать франкенштейна»

Макс Ферстаппен о регламенте на 2026-й год: «Проблема в том, что это будет соревнование двигателей. Первые данные с симулятора выглядят ужасно»