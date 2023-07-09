Зак Браун: «Норрис и Пиастри выступили прекрасно. Жаль Оскара, он заслуживал подиум»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Великобритании Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Зак Браун Ландо Норрис Гран-при Саудовской Аравии Оскар Пиастри Авто

Зак Браун считает, что «Макларен» был близок к двойному подиуму в Сильверстоуне.

Ландо Норрис завершил Гран-при Великобритании на второй строчке, Оскар Пиастри финишировал четвертым.

«Хороший день на работе, как говорится. Оскар и Ландо выступили прекрасно. Команда провела сильную гонку, пит-стопы прошли хорошо, стратегия оказалась верной. После того, как в начале сезона, в Бахрейне и Саудовской Аравии мы были нигде, удалось забраться на подиум, возглавлять гонку, сражаться двумя машинами в группе лидеров по чистому темпу.

Мне жаль Оскара, он заслуживал третье место», – произнес исполнительный директор «Макларена».

Зак прокомментировал борьбу Норриса с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на последних кругах:

«Плюс борьбы с Льюисом в том, что ты знаешь: он будет сражаться жестко, но честно. По меньшей мере понимаешь, что соперник будет вести себя разумно.

Мы знали, что на «харде» важно продержаться пару кругов. А потом он выбил Льюиса из зоны DRS – я бы сказал, это был переломный момент. А сзади ехал Оскар».

Кроме того, Браун заявил, что преимущество «Ред Булл» и Макса Ферстаппена становится менее пугающим:

«Макс уже не так далеко впереди. Думаю, это демонстрирует, что «Формула-1» в здоровом состоянии, есть конкуренция. Если получится сдержать Макса, гонки будут фантастическими».

Что случилось на Гран-при Британии: «Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией

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7 комментариев

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ffmp
Уже нет никаких сомнений в его скорости. Считал его главным неудачником сезона из-за выбора команды, когда Альпин в начале сезона ехали бодро, но выбор был верным как показывает время. Иногда приятно ошибаться, видя такие результаты и когда второй пилот не падает лицом в грязь как Дэн по сравнению с Ландо в прошлых сезонах
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swerh
Как ни крути, выбор харда был гигантским риском. Да, свежего софта не было, но его не было и у Льюиса. Может, конечно, Браун и стратеги все быстро прикинули на мостике по итогам практик и подсчитали, что Мерса на активные атаки надолго не хватит, но по мне пилоты просто вытащили гонку. На тяжелом харде отбиться и ехать в темпе софта - феноменально.
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Виталий Белоус
Ответ mrMassi
Очень надеялся на двойной подиум маков. Надо будет пересмотреть некоторые моменты, может быть на более быстрой резине (медиум/софт) у Оскара был бы шанс в конце гонки пройти Хэма (все таки тот слишком агрессивно атаковал и убил резину). Лучший новичок последних лет, надеюсь подиумы скоро придут.
На последнем круге Пиастри приблизился сильно, но возможно Хэм просто бросил ехать
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+3
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mrMassi
Очень надеялся на двойной подиум маков. Надо будет пересмотреть некоторые моменты, может быть на более быстрой резине (медиум/софт) у Оскара был бы шанс в конце гонки пройти Хэма (все таки тот слишком агрессивно атаковал и убил резину). Лучший новичок последних лет, надеюсь подиумы скоро придут.
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White Pardus
Ответ mrMassi
Очень надеялся на двойной подиум маков. Надо будет пересмотреть некоторые моменты, может быть на более быстрой резине (медиум/софт) у Оскара был бы шанс в конце гонки пройти Хэма (все таки тот слишком агрессивно атаковал и убил резину). Лучший новичок последних лет, надеюсь подиумы скоро придут.
Мне тогда, когда срач с Альпином шёл, как Оскар сказал, что он изначально, всегда собирался в МакЛарен)))
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mrMassi
Ответ Виталий Белоус
На последнем круге Пиастри приблизился сильно, но возможно Хэм просто бросил ехать
Там у Хэма ушла резина и он перестал бороться, поэтому такой небольшой отрыв. Вроде по радио это прозвучало
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