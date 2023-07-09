Зак Браун: «Норрис и Пиастри выступили прекрасно. Жаль Оскара, он заслуживал подиум»

Зак Браун считает, что «Макларен» был близок к двойному подиуму в Сильверстоуне.

завершил на второй строчке, финишировал четвертым.

«Хороший день на работе, как говорится. Оскар и Ландо выступили прекрасно. Команда провела сильную гонку, пит-стопы прошли хорошо, стратегия оказалась верной. После того, как в начале сезона, в Бахрейне и Саудовской Аравии мы были нигде, удалось забраться на подиум, возглавлять гонку, сражаться двумя машинами в группе лидеров по чистому темпу.

Мне жаль Оскара, он заслуживал третье место», – произнес исполнительный директор «Макларена».

Зак прокомментировал борьбу Норриса с пилотом « » на последних кругах:

«Плюс борьбы с Льюисом в том, что ты знаешь: он будет сражаться жестко, но честно. По меньшей мере понимаешь, что соперник будет вести себя разумно.

Мы знали, что на «харде» важно продержаться пару кругов. А потом он выбил Льюиса из зоны DRS – я бы сказал, это был переломный момент. А сзади ехал Оскар».

Кроме того, Браун заявил, что преимущество «Ред Булл» и Макса Ферстаппена становится менее пугающим:

«Макс уже не так далеко впереди. Думаю, это демонстрирует, что «Формула-1» в здоровом состоянии, есть конкуренция. Если получится сдержать Макса, гонки будут фантастическими».

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