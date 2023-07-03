Кристиан Хорнер призвал изменить утвержденный моторный регламент-2026: «Надо настроить долю ДВС и гибрида, чтобы не создавать франкенштейна»

Теги ФИА Кристиан Хорнер Ред Булл Форд Формула-1 регламент Авто

Кристиан Хорнер выступил за изменение моторного регламента «Формулы-1» на сезон-2026.

Правила утвердили почти год назад, они подразумевают, что вклад гибридной составляющей возрастет до 50 процентов. В 2026 году «Ред Булл» впервые станет производителем и будет создавать двигатели в сотрудничестве с «Фордом». Регламент по шасси еще не определен.

«Сейчас мы имеем дело с регламентом по силовым установкам и шасси на 2026 год, и, думаю, одна из главных проблем – масса. Рассматривается увеличение почти на 30 килограммов, а болиды и так приближаются к спорткарам по весу.

Использование экологичного топлива – это очень позитивно. Но мы должны срочно обратить внимание на соотношение между мощностью двигателя внутреннего сгорания и гибридного мотора, пока не стало слишком поздно.

Мы не должны создавать технического франкенштейна, чтобы не пришлось компенсировать с помощью шасси: вводить активную аэродинамику и снижать лобовое сопротивление до такой степени, что это скажется на борьбе. По факту исчезнет DRS, потому что она будет использоваться постоянно. И двигатель внутреннего сгорания не должен становиться просто генератором для зарядки батареи.

Проблему можно легко решить, просто изменив соотношение между мощностью двигателя внутреннего сгорания и гибридного мотора. Впереди еще два с половиной года. На мой взгляд, если внести небольшие исправления, мы получим потенциально лучшую основу для шасси. В противном случае регламент по шасси, который пока не определен, окажется в заложниках данных компромиссов.

В настоящий момент соотношение [вклада ДВС и гибрида] приблизительно 50 на 50. Даже изменение на пять, на десять процентов окажет существенное влияние, потому что, естественно, масса во многом повышается из-за батареи. Размер батареи в регламенте-2026 колоссальный. Надо просто настроить это соотношение, и, думаю, очень быстро отпадет необходимость в активной аэродинамике, подвижных диффузорах, крыльях и тому подобных сложных вещах», – заявил руководитель «Ред Булл».

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6 комментариев

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Incendier Deafening
Ахаха. Походу у быков что-то пошло не так. Теперь будут продвигать кучу поводов, как сделать «лучше», для них.
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Денис Андреев
Ответ United_LP
наноют на космовозку?
Пошёл процесс) А ещё что то про мерс говорят)
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United_LP
наноют на космовозку?
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Paninaro
Не надо, Крис, не надо.)
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Maver1ck19
Самому противно такое писать,но похоже Тото бил прав)
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