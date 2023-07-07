Боттас представил шлем со флагом Великобритании

Теги Гран-при Великобритании Формула-1 Валттери Боттас стиль Альфа Ромео шлемы Авто

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас проведет Гран-при Великобритании в шлеме, посвященном стране.

Боттас выбрал ливрею под названием Oh So British, вдохновленную флагом Великобритании. Дизайн создала подруга Валттери – велогонщица Тиффани Кромвель.

Норрис выступит в «хромовом» шлеме на Гран-при Великобритании. Ранее «Макларен» представил аналогичную ливрею

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Фото: соцсети Валттери Боттаса

2 комментария

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Великий Алонсо
Боттас с годами все больше напоминает Кими, тот же ещё за несколько лет до конца карьеры забил болт на серьёзное отношение к гонкам. 2 финских тюфяка. Единственный крутой финский гонщик это Хаккинен, все остальные тормоза.
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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Боттас с годами все больше напоминает Кими, тот же ещё за несколько лет до конца карьеры забил болт на серьёзное отношение к гонкам. 2 финских тюфяка. Единственный крутой финский гонщик это Хаккинен, все остальные тормоза.
Боттасу стоило бы на шлеме дописать фразу "Рад был служить!".
После ухода с Мерса Валера будто до сих пор оправляется психологически. Все эти его усатые и голожoпыe выходки с чужими флагами на шлеме - чистый бред.
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