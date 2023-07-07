Боттас представил шлем со флагом Великобритании
Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас проведет Гран-при Великобритании в шлеме, посвященном стране.
Боттас выбрал ливрею под названием Oh So British, вдохновленную флагом Великобритании. Дизайн создала подруга Валттери – велогонщица Тиффани Кромвель.
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Фото: соцсети Валттери Боттаса
После ухода с Мерса Валера будто до сих пор оправляется психологически. Все эти его усатые и голожoпыe выходки с чужими флагами на шлеме - чистый бред.