Албон и «Феррари» обсуждали переход Алекса на место Сайнса в 2025-м (GdS)

Пилот « » может продолжить карьеру в « ».

По информации Corriere dello Sport, руководитель Скудерии Фредерик Вассер заинтересован в Алексе. Вассер и Албон уже обсуждали потенциальный переход в 2025 году на Гран-при Австрии.

Тайский гонщик должен заменить . Контракты Албона с «Уильямсом» и Сайнса с «Феррари» истекают в конце следующего сезона. Скудерия намерена выстраивать команду вокруг Шарля Леклера – предполагается, что Алекс станет вторым номером для монегаска.

Также не исключено, что « » рассматривает возвращение своего экс-пилота. Руководство австрийской команды признавалось, что постоянно контактирует с Албоном. Чемпионам мира, возможно, потребуется избавиться от Серхио Переса, который, в свою очередь, занял место самого Алекса в 2021 году.

Ферстаппен и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Австрии по версии сайта «Ф-1», Албон вышел на 4-е место в 2023 году

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