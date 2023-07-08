Албон и «Феррари» обсуждали переход Алекса на место Сайнса в 2025-м (GdS)

Теги возможные переходы Феррари Ред Булл Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Шарль Леклер Фредерик Вассер Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон может продолжить карьеру в «Феррари».

По информации Corriere dello Sport, руководитель Скудерии Фредерик Вассер заинтересован в Алексе. Вассер и Албон уже обсуждали потенциальный переход в 2025 году на Гран-при Австрии.

Тайский гонщик должен заменить Карлоса Сайнса. Контракты Албона с «Уильямсом» и Сайнса с «Феррари» истекают в конце следующего сезона. Скудерия намерена выстраивать команду вокруг Шарля Леклера – предполагается, что Алекс станет вторым номером для монегаска.

Также не исключено, что «Ред Булл» рассматривает возвращение своего экс-пилота. Руководство австрийской команды признавалось, что постоянно контактирует с Албоном. Чемпионам мира, возможно, потребуется избавиться от Серхио Переса, который, в свою очередь, занял место самого Алекса в 2021 году.

Ферстаппен и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Австрии по версии сайта «Ф-1», Албон вышел на 4-е место в 2023 году

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4 комментария

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мать Зетмира
Это был бы очень правильный ход.
Албон за несколько сезонов окреп, как гонщик и набрался опыта.
По уровню ничем не уступает Карлосу, с характером проблем нет, на место первого пилота претендовать не будет.
Надо брать.
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LeChat Ostrowski
был бы очень рад за Алекса, явно подсобрался после чёрной полосы в РБ (хоть и не всегда по своей вине, но всё же..)
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Shico_I
Хороший вариант
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