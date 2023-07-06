Гельмут Марко: «Лоусон и Иваса готовы к «Ф-1». Следим за де Врисом»
Гельмут Марко назвал кандидатов на замену Ника де Вриса в «Альфа Таури».
Ранее советник «Ред Булл» потребовал от нидерландца прибавить, если тот хочет сохранить место в «Формуле-1». Де Врис пока не заработал ни одного очка в нынешнем сезоне.
«У нас есть два гонщика, которые готовы выступать в «Формуле-1» – Лиам Лоусон и Аюму Иваса.
Мы внимательно следим за развитием де Вриса», – сообщил австриец в интервью Servus TV.
Лоусон занимает второе место в японской «Супер-Формуле», Иваса является одним из лидеров «Формулы-2».
Магнуссен об инциденте с де Врисом: «Полагаю, он борется за свое будущее и находится в отчаянном положении»
Ник де Врис: «Лично я не измеряю успешность выступлений исключительно цифрами, это кажется мне не совсем справедливым»
А Низкийсын хз, мб чутка выше среднего пилот, но до прям топа явно не тянет. Хотя в ф1 может любой стрельнуть.