Гельмут Марко: «Лоусон и Иваса готовы к «Ф-1». Следим за де Врисом»

Теги возможные переходы Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Формула-2 Ник де Врис Супер-Формула Лиам Лоусон Авто

Гельмут Марко назвал кандидатов на замену Ника де Вриса в «Альфа Таури».

Ранее советник «Ред Булл» потребовал от нидерландца прибавить, если тот хочет сохранить место в «Формуле-1». Де Врис пока не заработал ни одного очка в нынешнем сезоне.

«У нас есть два гонщика, которые готовы выступать в «Формуле-1» – Лиам Лоусон и Аюму Иваса.

Мы внимательно следим за развитием де Вриса», – сообщил австриец в интервью Servus TV.

Лоусон занимает второе место в японской «Супер-Формуле», Иваса является одним из лидеров «Формулы-2».

Магнуссен об инциденте с де Врисом: «Полагаю, он борется за свое будущее и находится в отчаянном положении»

Ник де Врис: «Лично я не измеряю успешность выступлений исключительно цифрами, это кажется мне не совсем справедливым»

2 комментария

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Флэшбеки Алонсо
Кажется, Марко так никто и не рассказал, что у Ивасы пока нет суперлицензии, и не может быть до конца года:)
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Incendier Deafening
Пиваса слабый. В квалах ни о чем, в гонках прорывается чисто на альтернативной стратегии, где еще всегда СК появляется и убивает гонку быстрым пилотам.
А Низкийсын хз, мб чутка выше среднего пилот, но до прям топа явно не тянет. Хотя в ф1 может любой стрельнуть.
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