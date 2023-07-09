Формула-2. Великобритания. Мартен впервые победил, Мэлоуни – 2-й, Пуршер – 3-й, разрыв между лидерами сезона сократился до 6 очков
Пилот «АРТ» Виктор Мартен победил в основной гонке «Формулы-2» в Сильверстоуне.
Чемпион «Формулы-3» стартовал с поула и одержал свою первую победу в «Ф-2». Французу не помешал пятисекундный штраф – к концу заезда он оторвался от пилота «Карлина» Зейна Мэлоуни более чем на семь секунд. Третьим финишировал напарник Мартена Тео Пуршер.
Гонщик «ДАМС» Артур Леклер выбрал альтернативную стратегию и сражался с Пуршером за подиум, однако на заключительных кругах его мягкие шины существенно сдали, и монегаск опустился на девятую позицию.
Еще один представитель «ДАМС» Аюму Иваса завершил заезд пятым, пилот «Премы» Оливер Бермэн – шестым.
Заезд постоянно прервался выездами машины безопасности. Из-за инцидентов гонку досрочно завершили лидер сезона Фредерик Вести («Према»), стартовавший вторым Куш Маини, его напарник по «Кампосу» Ральф Бошунг, а таже Роман Штанек («Трайдент») и Амаури Кордел («Виртуози»).
Сход Вести позволил Пуршеру значительно сократить отставание в личном зачете. Фредерик заработал 135 очков, Тео – 129, Иваса – 111, Бермэн – 92, Мартен – 88.
Формула-2. Великобритания. Вести выиграл дождевой спринт, Пуршер – 2-й, Дуэн – 3-й
Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Маини – 2-й. Иваса – 3-й
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