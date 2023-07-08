Гран-при Великобритании-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 17:00

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В воскресенье, 9 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоится десятая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Великобритании. Старт – в 17:00 по московскому времени.

Сильверстоун
9 июля 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Оскар Пиастри («Макларен»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Алекс Албон («Уильямс»)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Логан Сарджент («Уильямс»)
15. Серхио Перес («Ред Булл»)
16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Ник де Врис («Альфа Таури»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)*
 
* – Боттас начнет гонку с пит-лейн
 
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