«Формула-1» утвердила календарь на сезон-2024 – чемпионат стартует 2 марта в Бахрейне
«Формула-1» опубликовала календарь на сезон-2024.
В чемпионате следующего года организаторы вновь планируют провести 24 Гран-при. Старт сезона намечен на 2 марта – когда должен пройти Гран-при Бахрейна. Окончания сезона традиционно пройдет на Гран-при Абу-Даби 8 декабря. В то же время предсезонные тесты продлятся 3 дня и пройдут в Бахрейне 21-23 февраля.
Подтвердились и те изменения, о которых ранее сообщали некоторые журналисты – так, Гран-при Японии, традиционно проводившийся осенью, перемещен на начало апреля. В то время как Гран-при Азербайджана наоборот был смещен с весны на осень.
Еще одним нововведением стало то, что две стартовые гонки сезона – в Бахрейне и Саудовской Аравии, – пройдут в субботу, а не традиционно в воскресенье. Причиной данной поправки стало то, что в следующем году священный в исламских странах месяц Рамадан начинается 11 марта и заканчивается 9 апреля.
Обдумав ситуацию, в «Формуле-1» вместе с организаторами гонки приняли решение для упрощения организационных вопросов провести гонку вечером в субботу. Дата проведения Гран-при Бахрейна также была смещена на один день назад для того, чтобы сохранить недельный цикл проведения гонок и не создавать дополнительных проблем с логистикой.
Также в субботу (в ночь с субботы на воскресенье по американскому времени) будет проходить и Гран-при Лас-Вегаса.
Календарь «Формулы-1» на сезон-2024:
Гран-при Бахрейна – 2 марта
Гран-при Саудовской Аравии – 9 марта
Гран-при Австралии – 24 марта
Гран-при Японии – 7 апреля
Гран-при Китая – 21 апреля
Гран-при Майами – 5 мая
Гран-при Эмилии-Романьи – 19 мая
Гран-при Монако – 26 мая
Гран-при Канады – 9 июня
Гран-при Испании – 23 июня
Гран-при Австрии – 30 июня
Гран-при Великобритании – 7 июля
Гран-при Венгрии – 21 июля
Гран-при Бельгии – 28 июля
Гран-при Нидерландов – 25 августа
Гран-при Италии – 1 сентября
Гран-при Азербайджана – 15 сентября
Гран-при Сингапура – 22 сентября
Гран-при США – 20 октября
Гран-при Мексики – 27 октября
Гран-при Бразилии – 3 ноября
Гран-при Лас-Вегаса – 23 ноября
Гран-при Катара – 1 декабря
Гран-при Абу-Даби – 8 декабря
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гран при Лас-Вегаса тоже в субботу так как тоже ночной.
Почему после Сингапура в сентябре ещё один месячный перерыв месячный, а потом тройники?
Почему между Бразилией и Лас-Вегасом большой перерыв?
Какой-то странный календарь. То пауза, то тройник.