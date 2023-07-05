«Формула-1» утвердила календарь на сезон-2024 – чемпионат стартует 2 марта в Бахрейне

«Формула-1» опубликовала календарь на сезон-2024.

В чемпионате следующего года организаторы вновь планируют провести 24 Гран-при. Старт сезона намечен на 2 марта – когда должен пройти Гран-при Бахрейна. Окончания сезона традиционно пройдет на Гран-при Абу-Даби 8 декабря. В то же время предсезонные тесты продлятся 3 дня и пройдут в Бахрейне 21-23 февраля.

Подтвердились и те изменения, о которых ранее сообщали некоторые журналисты – так, Гран-при Японии, традиционно проводившийся осенью, перемещен на начало апреля. В то время как Гран-при Азербайджана наоборот был смещен с весны на осень.

Еще одним нововведением стало то, что две стартовые гонки сезона – в Бахрейне и Саудовской Аравии, – пройдут в субботу, а не традиционно в воскресенье. Причиной данной поправки стало то, что в следующем году священный в исламских странах месяц Рамадан начинается 11 марта и заканчивается 9 апреля.

Обдумав ситуацию, в «Формуле-1» вместе с организаторами гонки приняли решение для упрощения организационных вопросов провести гонку вечером в субботу. Дата проведения Гран-при Бахрейна также была смещена на один день назад для того, чтобы сохранить недельный цикл проведения гонок и не создавать дополнительных проблем с логистикой.

Также в субботу (в ночь с субботы на воскресенье по американскому времени) будет проходить и Гран-при Лас-Вегаса.

Календарь «Формулы-1» на сезон-2024:

Гран-при Бахрейна – 2 марта

Гран-при Саудовской Аравии – 9 марта

Гран-при Австралии – 24 марта

Гран-при Японии – 7 апреля

Гран-при Китая – 21 апреля

Гран-при Майами – 5 мая

Гран-при Эмилии-Романьи – 19 мая

Гран-при Монако – 26 мая

Гран-при Канады – 9 июня

Гран-при Испании – 23 июня

Гран-при Австрии – 30 июня

Гран-при Великобритании – 7 июля

Гран-при Венгрии – 21 июля

Гран-при Бельгии – 28 июля

Гран-при Нидерландов – 25 августа

Гран-при Италии – 1 сентября

Гран-при Азербайджана – 15 сентября

Гран-при Сингапура – 22 сентября

Гран-при США – 20 октября

Гран-при Мексики – 27 октября

Гран-при Бразилии – 3 ноября

Гран-при Лас-Вегаса – 23 ноября

Гран-при Катара – 1 декабря

Гран-при Абу-Даби – 8 декабря

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