Даниэль Риккардо: «Рассмотрю переход в «Альфа Таури», если это даст шанс вернуться в «Ред Булл»

Даниэль Риккардо готов вернуться в «Альфа Таури» при определенных условиях.

Третий пилот «Ред Булл» выступал за команду из Фаэнцы в 2012-2013 годах, когда та называлась «Торо Россо». В настоящий момент под угрозой находится место Ника де – руководство программы публично угрожает выгнать нидерландца.

Риккардо рассмотрит переход в «Альфа Таури», если это позволит в будущем стать гонщиком старшей команды.

«У меня открытый подход. Если речь о трехлетнем контракте, и я не смогу нигде больше гоняться, то нет, наверное, это не та сделка, которую я ищу. Но если есть шанс оказаться здесь (в «Ред Булл» – Sports.ru)… Вот где я хочу быть. Не буду юлить.

Если это даст возможность вернуться сюда, то да, я рассмотрю такой вариант», – сообщил австралиец.

Риккардо ответил на вопрос, как скоро он планирует вновь стать основным пилотом «Формулы-1»:

«Здорово было бы вернуться на решетку в следующем году. Если не получится, и я вновь окажусь в запасе, это не план А, но я не буду психовать.

Я смотрю на Хюлькенберга, который несколько лет провел на скамейке, хотя время от времени проводил гонки. В этом году он выступает прекрасно. Я не переживаю, что потеряю способности.

Конечно, я не молодею, так что не хочу пропускать много. Потому что я также не собираюсь становиться и гоняться на пятом десятке.

Но я наблюдаю за ним и думаю: «Что ж, если он так хорош, может, и я смогу!» Хотя посмотрим. Если команда скажет: «В следующем году ты в запасе, но после этого получишь кокпит», я такой: «Ладно, класс, конечно, я посижу». Однако хотелось бы гоняться.

Насколько я уверен в возвращении? Довольно уверен. Не хочу быть самоуверенным, потому что не видел контракт и ничего не подписывал. Так что не могу утверждать, что определенно вернусь. Но если, скажем, приложить дуло к виску, и нужно будет сказать «да» или «нет», я скорее отвечу «да». Я больше уверен в том, что вернусь, чем наоборот».

Гельмут Марко не уверен, что де Врис выступит в Нидерландах: «Ник не оправдывает ожиданий. При необходимости «Ред Булл» примет решение»

Франц Тост о Риккардо в «Альфа Таури»: «Прямо сейчас Ивасе и Хаджару рано переходить в «Ф-1» – возможно, команде придется искать другое решение»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram