Кристиан Хорнер: «Ред Булл» точно не планирует возвращение Риккардо»

«Ред Булл» не рассчитывает, что Даниэль Риккардо вновь станет основным пилотом команды.

Третий пилот «Ред Булл» заявлял, что это стало бы «сказочным» завершением карьеры. Также австралиец отмечал, что не против перейти в «Альфа Таури», если это поможет в дальнейшем пробиться в старшую команду.

Тем не менее, руководитель «Ред Булл» сообщил, что мечтам не суждено сбыться.

«Мы такое не планируем, это точно.

То, что мы дали ему возможность быть с командой в этом году, сохранили его где-то рядом с «Формулой-1», было правильным решением. Для нашего спорта стало бы потерей, если бы он просто исчез.

В последние пару лет я не узнаю Даниэля, так что будет очень интересно понаблюдать за ним в четверг [на тестах « »]. Посмотрим, на что он способен, в каком состоянии – с точки зрения темпа, психологии, физической подготовки, обратной связи. Для него это хороший шанс вернуться за руль машины, которая только что выиграла », – заявил Хорнер.

Даниэль Риккардо: «Возвращение в основу «Ред Булл» стало бы сказочным завершением карьеры»

Даниэль Риккардо: «Рассмотрю переход в «Альфа Таури», если это даст шанс вернуться в «Ред Булл»