Кристиан Хорнер: «Ред Булл» точно не планирует возвращение Риккардо»

Теги возможные переходы Гран-при Великобритании Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури тесты Формула-1 Пирелли Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

«Ред Булл» не рассчитывает, что Даниэль Риккардо вновь станет основным пилотом команды.

Третий пилот «Ред Булл» заявлял, что это стало бы «сказочным» завершением карьеры. Также австралиец отмечал, что не против перейти в «Альфа Таури», если это поможет в дальнейшем пробиться в старшую команду.

Тем не менее, руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что мечтам Даниэля не суждено сбыться.

«Мы такое не планируем, это точно.

То, что мы дали ему возможность быть с командой в этом году, сохранили его где-то рядом с «Формулой-1», было правильным решением. Для нашего спорта стало бы потерей, если бы он просто исчез.

В последние пару лет я не узнаю Даниэля, так что будет очень интересно понаблюдать за ним в четверг [на тестах «Пирелли»]. Посмотрим, на что он способен, в каком состоянии – с точки зрения темпа, психологии, физической подготовки, обратной связи. Для него это хороший шанс вернуться за руль машины, которая только что выиграла Гран-при Великобритании», – заявил Хорнер.

Даниэль Риккардо: «Возвращение в основу «Ред Булл» стало бы сказочным завершением карьеры»

Даниэль Риккардо: «Рассмотрю переход в «Альфа Таури», если это даст шанс вернуться в «Ред Булл»

4 комментария

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LetTong
Мне тоже кажется что Перес отработает свой контракт до конца 2024, а возможно еще продлят на год. Гоночный темп у него хороший, Максу не мешает, что еще надо?
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Ascari
Если Рика вернут в РБ (что маловероятно), его переулинит ещё сильнее, чем Переса. Вдруг поверившего в свои чемпионские амбиции. Хотя его роль ровно такая же, какая была у Баррикелло в Феррари.
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Serge Vendino
Ред Булл не планирует, а Альфа Таури вполне)
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GenBardak
Ответ LetTong
Мне тоже кажется что Перес отработает свой контракт до конца 2024, а возможно еще продлят на год. Гоночный темп у него хороший, Максу не мешает, что еще надо?
Выгнать Переса не сложно, но что там в контракте на тему неустойки прописано - вот в чём вопрос. Поэтому кататься будет ещё год, а это означает что борьбы за титул и в следующем году не будет.
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