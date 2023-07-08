Боттаса дисквалифицировали по итогам квалификации к Гран-при Великобритании из-за недостаточного количества топлива

Теги Гран-при Великобритании ФИА Формула-1 Джо Бауэр Валттери Боттас регламент Альфа Ромео Авто

Результат Валттери Боттаса в квалификации к Гран-при Великобритании аннулирован.

У пилота «Альфа Ромео» закончилось топливо. ФИА не смогла получить достаточное количество горючего для анализа. Технический делегат Федерации Джо Бауэр сообщил стюардам, что из машины удалось извлечь только 0,09 литра бензина. Пилоты должны предоставить как минимум литр топлива.

Судьи приняли решение дисквалифицировать финна.

Валттери располагался на 15-й строчке.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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3 комментария

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Ответ Марат Кагин
получается Перез 15й)
начал прорываться ещё до старта
+3
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+3
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Марат Кагин
получается Перез 15й)
+1
0
+1
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Гарик из Питера
Он просто заглох в квале что-ли,ничего не сломалось?)))
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