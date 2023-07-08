Боттаса дисквалифицировали по итогам квалификации к Гран-при Великобритании из-за недостаточного количества топлива

Результат Валттери Боттаса в квалификации к Гран-при Великобритании аннулирован.

У пилота « » закончилось топливо. не смогла получить достаточное количество горючего для анализа. Технический делегат Федерации Джо Бауэр сообщил стюардам, что из машины удалось извлечь только 0,09 литра бензина. Пилоты должны предоставить как минимум литр топлива.

Судьи приняли решение дисквалифицировать финна.

Валттери располагался на 15-й строчке.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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