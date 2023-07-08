Ryanair выложила картинку с Пересом в самолете: «Единственный первый ряд, который гарантирован Серхио»
Авиакомпания Ryanair пошутила на тему неудач Серхио Переса в квалификациях.
Гонщик «Ред Булл» стал 16-м в Великобритании, в пятый раз подряд не попав в третий сегмент. Его напарник Макс Ферстаппен завоевал пятый поул подряд.
Фирма выложила картинку с мексиканским пилотом в самолете.
«Единственный первый ряд, который гарантирован Пересу», – написал лоукостер.
Перес в 5-й раз подряд не попал в третий сегмент, показав 16-е время в квалификации к Гран-при Великобритании
Серхио Перес о неудаче в квалификации: «Остановка сессии красными флагами продлилась дольше, чем мы предполагали. Это не лучшим образом сказалось на температуре шин»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Изображение: соцсети Ryanair
4 комментария