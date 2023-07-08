Ryanair выложила картинку с Пересом в самолете: «Единственный первый ряд, который гарантирован Серхио»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Авиакомпания Ryanair пошутила на тему неудач Серхио Переса в квалификациях.

Гонщик «Ред Булл» стал 16-м в Великобритании, в пятый раз подряд не попав в третий сегмент. Его напарник Макс Ферстаппен завоевал пятый поул подряд.

Фирма выложила картинку с мексиканским пилотом в самолете.

«Единственный первый ряд, который гарантирован Пересу», – написал лоукостер.

Перес в 5-й раз подряд не попал в третий сегмент, показав 16-е время в квалификации к Гран-при Великобритании

Серхио Перес о неудаче в квалификации: «Остановка сессии красными флагами продлилась дольше, чем мы предполагали. Это не лучшим образом сказалось на температуре шин»

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Изображение: соцсети Ryanair

4 комментария

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Incendier Deafening
Харош))) прямиком в Мехико Перца пора.
+19
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Yury Sin
Жесть конечно. Такой адовый пепелац построил Ред Булл в этом году, а Перес на нем в хлам проигрывает всем подряд. Позорище.
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Владимир Вербицкий
Какой терпеливый Ред Бул в этом году.
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RusSt
У Авиасейлс появился достойный конкурент по мемам
0
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