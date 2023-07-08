Ryanair выложила картинку с Пересом в самолете: «Единственный первый ряд, который гарантирован Серхио»

Авиакомпания Ryanair пошутила на тему неудач в квалификациях.

Гонщик « » стал 16-м в Великобритании, в пятый раз подряд не попав в третий сегмент. Его напарник завоевал пятый поул подряд.

Фирма выложила картинку с мексиканским пилотом в самолете.

«Единственный первый ряд, который гарантирован Пересу», – написал лоукостер.

Перес в 5-й раз подряд не попал в третий сегмент, показав 16-е время в квалификации к Гран-при Великобритании

Серхио Перес о неудаче в квалификации: «Остановка сессии красными флагами продлилась дольше, чем мы предполагали. Это не лучшим образом сказалось на температуре шин»

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Изображение: соцсети Ryanair