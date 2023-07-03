Макс Ферстаппен о регламенте на 2026-й год: «Проблема в том, что это будет соревнование двигателей. Первые данные с симулятора выглядят ужасно»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что на данный момент проект технического регламента для «Ф-1» на сезон-2026 находится в ужасающем состоянии.

По словам Ферстаппена, первые данные с симулятора говорят об ухудшении характеристик болида, ухудшении ситуации с обгонами и многих других проблемах.

«На мой взгляд проблема в том, что все это будет похоже на соревнование ДВС. То есть преимущество будет у того, чей двигатель окажется лучше. А мне не кажется, что « » должна стремиться именно к этому, поскольку если мы снова начнем большую гонку развития, на попытки выжать из двигателя еще пару-тройку л.с. будут тратиться огромные деньги. Мне кажется, что на самом деле все должно быть ровно наоборот.

Я уже говорил об этом с командой и видел первые данные с симулятора. На мой взгляд, новый технический регламент выглядит просто ужасно.

То есть, представьте, вы едете по прямой в «Монце» и за 400-500 метров до конца прямой должны понизить передачу – потому что так будет быстрее. Мне кажется, это вряд ли можно считать движением в нужном направлении, хотя, возможно, для примера была выбрана одна из худших в этом смысле трасс.

На новых машинах, вероятно, сильно упадет уровень лобового сопротивления, поэтому обгонять на прямых станет еще сложнее. У вас будет активная аэродинамика, которую вы никак не можете управлять, система будет контролировать все за вас.

Что, как мне кажется, заметно усложнит пилотаж и сделает его неудобным. Потому что лично я, например, предпочитаю сам все контролировать. Конечно, находясь позади соперника, порой тебе нужно чуть больше прижима сзади или спереди. И так далее. И если система начнет контролировать все это за вас, это вряд ли будет правильно.

При этом минимальный вес болидов снова возрастет. Так что мне кажется, что мы должны серьезно подойти к данному вопросу – потому что до сезона-2026 не так уж и далеко. И на данный момент, как мне кажется, все выглядит довольно печально – по крайней мере по тем цифрам и данным, что я видел. В данный момент ситуация меня совсем не радует», – рассказал Ферстаппен.

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