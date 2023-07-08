Перес в 5-й раз подряд не попал в третий сегмент, показав 16-е время в квалификации к Гран-при Великобритании

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Серия неудач Серхио Переса в квалификациях продолжается.

Завершающие минуты первого сегмента проходили на подсыхающей трассе, в результате чего расклад сил кардинально поменялся. Гонщик «Ред Булл» показал 16-е время и не прошел во второй сегмент.

Серхио в пятый раз подряд не посоревнуется в третьем сегменте. Мексиканец стал быстрейшим в квалификации в Майами и после этого не может попасть в десятку сильнейших.

Мексиканец в третий раз в нынешнем сезоне не вышел из первого сегмента.

Напарник Переса Макс Ферстаппен стал пятым в первой части квалификации и продолжит борьбу – чемпион может завоевать пятый поул подряд.

За ходом сессии можно следить на странице онлайна:

«Уильямс» – сенсация уик-энда «Ф-1». Сможет ли выстрелить в квалификации?

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25 комментариев

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Anastasia Smelova
Уже пора делать ставки на то, кто потеряет своё место быстрее - Перес или Де Врис.
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WINWOLF
На таком самовозе это просто позорище.
+18
-2
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Антон
Успехи в начале сезона злую шутку сыграли. Задумался о титуле, занервничал, задёргался, стал ошибаться. Так не выигрывают титулы.
+9
0
+9
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Ма Из
Стабильный пилот
+7
-1
+6
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gronk22
Ответ Anastasia Smelova
Уже пора делать ставки на то, кто потеряет своё место быстрее - Перес или Де Врис.
А смысл Переса сейчас менять? Редбулл уже чемпионат выиграл.
+4
0
+4
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KiNG_K
Хотели ведь как раз стабильного напарника максику
+3
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Batt Monner
РБ не нужен второй пилот, у Макса на 40 очей больше, чем у Мерса
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Максим Моликов
Ответ Anastasia Smelova
А смысл его не менять? Что конкретно может предложить Перес? Титул Короля улиц и несколько гонщиков дня? Он уже лучше не станет, а так, на Рика можно посмотреть бы было в деле.
На Рика насмотрелись, хватит уже
+2
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gronk22
Ответ кот в кепке
Что с ним происходит? Сливают?
он бездарь просто
+5
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Blut Haos
Тако видимо переел... позорище, на чемпионской машине 5 раз не выйти из первого сегмента!
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allengosta2017
Ответ varankin.andrew
Нет. Просто Перес опять поедет, как ехал в 21
А что ему сейчас мешает ехать как в 21?)
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varankin.andrew
Ответ allengosta2017
Даже с такими результатами его не выгонят из РБ. А вот если какая-нибудь другая команда подтянется к РБ, то Перес потянет команду вниз)
Нет. Просто Перес опять поедет, как ехал в 21
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Alex Sin
Ответ Batt Monner
Если это самовоз, чего он не вывозит Переса хотя бы в 3 сегмент
Не справляется Серхио, дрогнул и посыпался. А РБ это самовоз и очень хороший. Но и Макс не Серхио не дрогнет, 2021 год это показал.
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Philatelist79
Ответ Антон
Успехи в начале сезона злую шутку сыграли. Задумался о титуле, занервничал, задёргался, стал ошибаться. Так не выигрывают титулы.
Зря он забузил вначале. Взял ношу не по себе
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Anastasia Smelova
Ответ gronk22
А смысл Переса сейчас менять? Редбулл уже чемпионат выиграл.
А смысл его не менять? Что конкретно может предложить Перес? Титул Короля улиц и несколько гонщиков дня? Он уже лучше не станет, а так, на Рика можно посмотреть бы было в деле.
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Михаил Надменный
Дядька надо голову лечить,его пост-вью тому подтверждение. Слишком он у себя поверил,а в РБ с ферзем это не надо
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<~Inter~>
ошибки заставили его нервничать ещё больше. Он будто бы боится рисковать в квалах на участках, где все остальные едут быстрее
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allengosta2017
Даже с такими результатами его не выгонят из РБ. А вот если какая-нибудь другая команда подтянется к РБ, то Перес потянет команду вниз)
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Philatelist79
Чеко разочаровывает.
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