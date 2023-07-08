Перес в 5-й раз подряд не попал в третий сегмент, показав 16-е время в квалификации к Гран-при Великобритании
Серия неудач Серхио Переса в квалификациях продолжается.
Завершающие минуты первого сегмента проходили на подсыхающей трассе, в результате чего расклад сил кардинально поменялся. Гонщик «Ред Булл» показал 16-е время и не прошел во второй сегмент.
Серхио в пятый раз подряд не посоревнуется в третьем сегменте. Мексиканец стал быстрейшим в квалификации в Майами и после этого не может попасть в десятку сильнейших.
Мексиканец в третий раз в нынешнем сезоне не вышел из первого сегмента.
Напарник Переса Макс Ферстаппен стал пятым в первой части квалификации и продолжит борьбу – чемпион может завоевать пятый поул подряд.
За ходом сессии можно следить на странице онлайна:
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