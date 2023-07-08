Перес в 5-й раз подряд не попал в третий сегмент, показав 16-е время в квалификации к Гран-при Великобритании

Серия неудач в квалификациях продолжается.

Завершающие минуты первого сегмента проходили на подсыхающей трассе, в результате чего расклад сил кардинально поменялся. Гонщик « » показал 16-е время и не прошел во второй сегмент.

Серхио в пятый раз подряд не посоревнуется в третьем сегменте. Мексиканец стал быстрейшим в квалификации в и после этого не может попасть в десятку сильнейших.

Мексиканец в третий раз в нынешнем сезоне не вышел из первого сегмента.

Напарник Переса Макс Ферстаппен стал пятым в первой части квалификации и продолжит борьбу – чемпион может завоевать пятый поул подряд.

За ходом сессии можно следить на странице онлайна:

«Уильямс» – сенсация уик-энда «Ф-1». Сможет ли выстрелить в квалификации?

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