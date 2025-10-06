  • Спортс
  • Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»

Второй в истории Кубок России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС» завершился в Ростове-на-Дону. Трасса на территории стадиона «Ростов Арена» собрала сильнейших представителей Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) и Открытого чемпионата РДС (RDS Open), которые сразились за звание лучшего пилота по итогам летнего сезона «большого дрифта».

Антон Козлов (Carville Racing) в первом же заезде на постановке вынес с трассы пилота RDS Open Михаила Давидянца («ТрансПарк»). Машина Давидянца получила настолько серьезные повреждения, что он не смог продолжить этот заезд. Гонщик выиграл дуэль, но был вынужден объявить технический сход.

Технические проблемы помешали и Сергею Корнееву, еще трое представителей RDS Open – Руслан Арефьев, Иван Седых и Андрей Рябов (STAR PЁR STARS AIMOL) – допустили ошибки, в зрелищную аварию попал Анатолий Кизин.

Украшением Кубка России «TEBOIL Суперфинал РДС» стало «сибирское эль-класико» с участием действующего двукратного чемпиона RDS GP Аркадия Цареградцева («LECAR Одержимые Моторспорт») и четырехкратного чемпиона РДС, обладателя Кубка России 2024 года Георгия Чивчяна (Takayama Forward Auto). В дуэли на стадии ТОП-16 сильнейшим стал Цареградцев, однако оступившегося лидера Takayama Forward Auto блестяще подстраховал его напарник и прошлогодний серебряный призер турнира Роман Тиводар.

Пилот из Сочи победил Сергея Корнеева, Артема Шабанова (TimeUp), Евгения Лосева (Fresh Racing), в полуфинале обыграл Цареградцева, а в решающей битве оказался лучше Максима Гроссмана (TimeUp) и стал сильнейшим по итогам турнира.

Компанию Тиводару на подиуме составили два дебютанта турнира. Максим Гроссман (TimeUp) завоевал «серебро», а Дамир Идиятулин (Fresh Racing) обеспечил себе «бронзу».

В командном зачете второй год подряд уверенную победу одержала Takayama Forward Auto, в топ-4 вышли представители четырех разных коллективов. Второе место в командном первенстве заняла Fresh Racing, а тройку сильнейших замкнула TimeUp.

Кубок России «TEBOIL Суперфинал РДС»

Ростов Арена

Личный зачет

Топ-3

1. Роман Тиводар (Сочи, Takayama Forward Auto) – 216 баллов

2. Максим Гроссман (Иркутск, TimeUp) – 191

3. Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) – 185

Кубок России «TEBOIL Суперфинал РДС»

Ростов Арена

Командный зачет

Топ-3

1. Takayama Forward Auto – 317 баллов

2. Fresh Racing – 297

3. TimeUp – 273

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: пресс-служба Российской Дрифт Серии
