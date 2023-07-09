Макс Ферстаппен: «Макларен» был очень быстр. Мне потребовалось несколько кругов, чтобы обогнать Норриса»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Великобритании, на котором сумел одержать очередную победу.

«У нас был ужасный старт, нужно будет разобраться в причинах случившегося. И даже после этого Ландо в особенности, точнее оба «Макларена», были очень быстры. Нам потребовалось несколько кругов, чтобы все же обогнать его, после чего мне удалось создать отрыв.

После машины безопасности и перехода на самые мягкие по составу шины нам было довольно непросто удерживать их в рабочем состоянии.

Я очень рад, что мы снова выиграли, а 11 побед подряд для команды – это просто фантастика. Но сегодня все было не так просто.

Из-за неудачного старта гонка получилась чуть более волнительной, пришлось атаковать на максимуме. Ландо сначала был очень любезен со мной, но потом вернулся, заполучив DRS. Сегодня он выступил очень хорошо», – рассказал Ферстаппен.

Норрис принес «Макларену» долгожданный подиум на домашнем Гран-при. Ферстаппен вновь выиграл

9 комментариев

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Alesha_451
Ответ Alex Sin
Любезен не то слово, просто открыл калитку и пропустил тебя. А надо было как с Хэмом бороться, до конца. Тогда бы я посмотрел, как ты с ним обнимался бы после финиша.
Ну Норрис не дурак, чтобы на ровном месте портить себе покрышки борьбой, из которой выйти победителем было невозможно
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Пенс
Целых пару кругов. Не привык к такой борьбе превозмогатель.
+11
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Faraon
Тапок просто игрался и делал вид, что ему пипец как тяжело.
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White Pardus
Ландыш, небось, гнал и сам себе удивлялся)))
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United_LP
Лютый космовоз у ферзя
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Alex Sin
Ответ Alesha_451
Ну Норрис не дурак, чтобы на ровном месте портить себе покрышки борьбой, из которой выйти победителем было невозможно
Может быть и так, но интересно было бы увидеть борьбу за лидерство а не тупо любезный пропуск вперёд.
+1
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Adams
Ответ Пенс
Целых пару кругов. Не привык к такой борьбе превозмогатель.
Обычно просто хватает пару поворотов)
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Марат Кагин
Ответ Faraon
Тапок просто игрался и делал вид, что ему пипец как тяжело.
показалось что прямые не сильно длинные, из-за этого не успевал воспользоваться преимуществом дрс
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