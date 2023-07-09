Макс Ферстаппен: «Макларен» был очень быстр. Мне потребовалось несколько кругов, чтобы обогнать Норриса»

Пилот « » подвел итоги , на котором сумел одержать очередную победу.

«У нас был ужасный старт, нужно будет разобраться в причинах случившегося. И даже после этого Ландо в особенности, точнее оба « », были очень быстры. Нам потребовалось несколько кругов, чтобы все же обогнать его, после чего мне удалось создать отрыв.

После машины безопасности и перехода на самые мягкие по составу шины нам было довольно непросто удерживать их в рабочем состоянии.

Я очень рад, что мы снова выиграли, а 11 побед подряд для команды – это просто фантастика. Но сегодня все было не так просто.

Из-за неудачного старта гонка получилась чуть более волнительной, пришлось атаковать на максимуме. сначала был очень любезен со мной, но потом вернулся, заполучив DRS. Сегодня он выступил очень хорошо», – рассказал Ферстаппен.

Норрис принес «Макларену» долгожданный подиум на домашнем Гран-при. Ферстаппен вновь выиграл