Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Маини – 2-й. Иваса – 3-й

Гонщик «АРТ» Виктор Мартен показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Великобритании.

Француз опередил пилота « » Куша Маини и Аюму Ивасу из « », («Виртуози») и Оливер Бермэн (« ») расположились на четвертой и пятой позициях.

Лидер чемпионата Фредерик Вести («Према») стал десятым и остановился на трассе в конце квалификации из-за технических проблем, его преследователь («АРТ») – восьмым.

Сессию прервали красными флагами после аварии гонщика «Виртуози» Амаури Кордела.

Гран-при Великобритании-2023. Расписание трансляций

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram