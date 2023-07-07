Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Маини – 2-й. Иваса – 3-й

Теги результаты АРТ Формула-2 ДАМС Кампос Рейсинг Према Джек Дуэн Фредерик Вести Виртуози Тео Пуршер Виктор Мартен Оливер Бермэн Аюму Иваса Авто

Гонщик «АРТ» Виктор Мартен показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Великобритании.

Француз опередил пилота «Кампоса» Куша Маини и Аюму Ивасу из «ДАМС», Джек Дуэн («Виртуози») и Оливер Бермэн («Према») расположились на четвертой и пятой позициях.

Лидер чемпионата Фредерик Вести («Према») стал десятым и остановился на трассе в конце квалификации из-за технических проблем, его преследователь Тео Пуршер («АРТ») – восьмым.

Сессию прервали красными флагами после аварии гонщика «Виртуози» Амаури Кордела.

Гран-при Великобритании-2023. Расписание трансляций

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LetTong
Это какая то шутка, жестко сократили время квалификации
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий