Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Маини – 2-й. Иваса – 3-й
Гонщик «АРТ» Виктор Мартен показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Великобритании.
Француз опередил пилота «Кампоса» Куша Маини и Аюму Ивасу из «ДАМС», Джек Дуэн («Виртуози») и Оливер Бермэн («Према») расположились на четвертой и пятой позициях.
Лидер чемпионата Фредерик Вести («Према») стал десятым и остановился на трассе в конце квалификации из-за технических проблем, его преследователь Тео Пуршер («АРТ») – восьмым.
Сессию прервали красными флагами после аварии гонщика «Виртуози» Амаури Кордела.
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