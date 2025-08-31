Победы «Зенита», «Спартака», «Реала» и «МЮ», Зырянов сменил Медведева, 39+10 Йокича и 39+8+9 Дончича, поул Пиастри и другие новости

1. В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» дома справился с «Пари НН» (2:0). «Спартак» на своем поле дожал «Сочи» (2:1), забив с пенальти на 97-й минуте – у Барко дубль с точки. «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), «Рубин» поделил очки с «Оренбургом» (2:2).

2. В 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Бруну с пенальти на 97-й минуте вырвал победу над «Бернли» (3:2), «Челси» победил «Фулхэм» (2:0), «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» (0:1), «Ньюкасл» и «Лидс» не забили голов (0:0). Грилиш сделал по 2 ассиста в двух матчах подряд за «Эвертон».

3. Константин Зырянов внезапно сменил Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита». Экс-футболист заявил : «Зенит» – флагман российского футбола. Нам нужно вернуть чемпионский титул». А 70-летний менеджер высказался философски: «Как сказал у Льва Толстого князь Болконский, лежа под 70-летним дубом: «Пускай теперь другие, молодые…»

4. US Open. Андрей Рублев обыграл Колмена Вонга в 3-м круге. Также в 4-й круг прошли Бублик, Синнер и Музетти, Зверев выбыл.

В женской сетке Анна Калинская проиграла Иге Швентек в 3-м круге, отдав первый сет со счета 5:1. Екатерина Александрова разгромила Лауру Зигемунд и впервые вышла в 4-й круг турнира. Также дальше прошли Гауфф, Мухова и Осака.

5. В 3-м туре Ла Лиги «Реал» дома победил «Мальорку» (2:1) – «сливочные» дважды забили за 73 секунды, судья отменил три гола хозяев. «Атлетико» не справился с «Алавесом» (1:1) на выезде и не может выиграть в трех матчах на старте сезона при солидных тратах.

6. Трансферы. «Челси» купил Гарначо у «МЮ» за 40 млн фунтов и подписал контракт с вингером на 7 лет. «Ньюкасл» за рекордные 85+5 млн евро подписал Вольтемаде из «Штутгарта». Нкунку перешел в «Милан» из «Челси» за 37+5 млн евро. Иван Игнатьев перешел в «Оренбург» из «Кабили». «Бенфика» арендовала Судакова у «Шахтера» за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за 20,25+5 млн.

«Бавария» договорилась об аренде Джексона за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн, а потом «Челси» отказался отпускать форварда из-за травмы Делапа. Исак уверен , что перейдет в «Ливерпуль» до закрытия окна, мерсисайдцы не хотят платить 130 млн фунтов. «Челси» предложил «Барселоне» 40 млн евро за Фермина.

7. 39+10 Йокича помогли Сербии победить Латвию, 39+8+9 Дончича не спасли Словению от проигрыша Франции, Германия взяла верх над Литвой и другие результаты дня на чемпионате Европы по баскетболу.

8. В 3-м туре Лиги 1 «ПСЖ» без Матвея Сафонова устроил перестрелку с «Тулузой» (6:3) на выезде – Невеш сделал дубль ударами через себя и еще забил в девятку, Дембеле дважды забил с точки и отдал ассист, Шевалье дважды отбил пенальти. «Лилль» разорвал «Лорьян» (7:1) в гостях.

9. Okko может включиться в борьбу за права на показ РПЛ. Консультанты лиги предложили показывать топ-матчи на Первом, «России» и НТВ.

10. Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Нидерландов, опередив своего напарника Ландо Норриса на 0,012 секунды, а также пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

11. Во втором туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Аугсбург» (3:2) на выезде. «Байер» в гостях вел 3:1 в большинстве и упустил победу над «Вердером» (3:3) – тен Хаг по-прежнему не побеждает в чемпионате Германии.

12. Чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов устроил стрельбу в торговом центре в Махачкале. Полиция завела уголовное дело.

13. Во втором туре Серии А «Наполи» с голом на 95-й минуте додавил «Кальяри» (1:0), «Рома» в гостях справилась с «Пизой» (1:0).

Цитаты дня:

Алексей Миллер: «На СКА давят журналисты, эксперты и болельщики . «Газпром» всегда работает под высоким давлением, а в итоге дает тепло и уют в дома россиян»

Виктории Боне не удалось оплатить спасательный вертолет на Пик Победы: «Почему нам мешают? Вполне возможно, что Наговицина еще жива»

Тото Вольфф: «Есть дипфэйк-порно с моим лицом . Меня это не беспокоит, если тело красивое и я хорошо справляюсь»

Юлия Ефимова об отставании России от США в плавании: «В Москве даже нет нормального бассейна »

Владимир Путин: «Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации »