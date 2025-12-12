  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Акрона»: «Лимит – инструмент, но отсутствие инфраструктуры – проблема российского футбола на детском уровне. В Тольятти один манеж. Поля – катастрофа, щебень»
83

Гендиректор «Акрона»: «Лимит – инструмент, но отсутствие инфраструктуры – проблема российского футбола на детском уровне. В Тольятти один манеж. Поля – катастрофа, щебень»

Константин Клюшев: отсутствие инфраструктуры – проблема российского футбола.

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее сообщалось о планах ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

– Вы против лимита на легионеров?

– Лимит на легионеров – это хороший инструмент для того, чтобы в определенной степени балансировать рынком. Но мы, менеджеры, должны сегодня обращать внимание на наш фундамент и конъюнктуру, которая позволяет или не позволяет воспитать качественных футболистов.

На сегодняшний день в Тольятти есть один манеж, построенный Павлом Анатольевичем Морозовым (глава «Акрона» – Спортс’‘) и открытый буквально в прошлом месяце. Это единственная возможность у детей в Тольятти, где проживают 700 тысяч человек, заниматься футболом круглогодично.

Вот мы говорим про российский хоккей: в том же самом Тольятти шесть коробок, где можно заниматься хоккеем на постоянной основе.

Ни для кого не секрет, что в нашей стране холодные зимы. Заниматься футболом круглогодично без манежа, мягко говоря, тяжеловато.

Является ли постройка академии единственным и достаточным условием, чтобы футболисты росли? Нет. Рядом с твоей академией должны развиваться параллельно и муниципальные школы, и другие академии. Чтобы в твоем регионе были конкуренция и резерв.

Отсутствие достаточного количества инфраструктуры – не только наша проблема, но и проблема всего российского футбола на детско-юношеском уровне. Ужаснулся, когда проехал по спортивным объектам. Есть поля, чье состояние – это катастрофа. Открытый щебень просто, дети занимаются на таких поверхностях. 

В семь лет один парень попадает в нашу академию и получает самые лучшие условия: питание, тренерский состав, методологию.

Параллельно такой же семилетний парень доступа к этой инфраструктуре не имеет. Вынужден тренироваться на щебенке, разбивать все ноги с тренерами, у которых зарплата по 40 тысяч рублей и которые думают о том, как бы им еще где-то заработать.

Естественно, у него совершенно другой трек в развитии. Наш парень в 10 лет будет на две головы более подготовленным и развитым, чем тот, которого мы не взяли, – сказал Константин Клюшев.

Что делать с Хаби Алонсо?25927 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
Константин Клюшев
logoАкрон
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
детский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
29 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
19 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
39 минут назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
54 минуты назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59