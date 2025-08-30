«Зенит» – флагман российского футбола. Нам нужно вернуть чемпионский титул». Зырянов о назначении председателем правления клуба
В субботу стало известно, что бывший игрок петербургского клуба сменил на этом посту Александра Медведева.
– Константин Георгиевич, вчера вы встречались с болельщиками в честь годовщины победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА, а сегодня были назначены председателем правления клуба. Что вы чувствуете сейчас, после объявления о вашем назначении?
– Я чувствую приятное волнение, а также большую ответственность, потому что футбольный клуб «Зенит» является флагманом нашего российского футбола. Я прекрасно понимаю степень ответственности, которая ляжет на меня и на людей, которые будут рядом со мной работать.
– Расскажите о первоочередных целях и задачах, которые перед вами поставил совет директоров клуба и которые вы ставите сами для себя?
– Цели, поставленные советом директоров не расходятся с моими – нам нужно вернуть чемпионский титул. Задачи – я буду погружаться во все рабочие процессы.
– Вы работали в «Зените» после окончания карьеры на разных должностях – и тренером, и советником, много работали с молодежью и следили за молодыми воспитанниками клуба в аренде. Будете ли вы опираться на этот опыт в вашей новой должности?
– Я буду опираться на весь опыт, который у меня есть – и опыт игрока, и опыт тренера, и опыт, полученный на должности советника председателя правления клуба. Я считаю, это должно мне помочь.
Конечно, я очень хорошо знаю всех наших воспитанников, которые играют в других клубах. Естественно, это тоже не останется без внимания, – сказал Зырянов.
