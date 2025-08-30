У «Атлетико» 2 ничьих и поражение на старте Ла Лиги. Команда Симеоне потратила 175 млн евро на трансферы летом

«Атлетико» не побеждает в этом сезоне Ла Лиги.

Сегодня команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Алавесом » на выезде в 3-м туре чемпионата Испании (1:1).

Ранее мадридцы уступили «Эспаньолу» (1:2) и поделили очки с «Эльче» (1:1).

Согласно подсчетам Transfermarkt, этим летом «матрасники» потратили на трансферы 175 миллионов евро.

14 сентября «Атлетико » примет «Вильярреал».