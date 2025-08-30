«Бавария» арендует Джексона за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн. Мюнхенцы договорились с «Челси»
Николас Джексон переходит в «Баварию» из «Челси».
Мюнхенский клуб достиг договоренности с английской командой о переходе 24-летнего нападающего.
«Бавария» возьмет форварда в аренду на сезон с правом выкупа.
Немецкий клуб заплатит 15 миллионов евро за аренду футболиста, а опция выкупа составит 65 миллионов евро.
«Челси» также получит процент от дальнейшей перепродажи нападающего, если «Бавария» активирует опцию выкупа.
В прошлом сезоне Николас Джексон забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
