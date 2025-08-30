«Бавария» арендует Джексона за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн. Мюнхенцы договорились с «Челси»

Николас Джексон переходит в «Баварию» из «Челси».

Мюнхенский клуб достиг договоренности с английской командой о переходе 24-летнего нападающего.

«Бавария » возьмет форварда в аренду на сезон с правом выкупа.

Немецкий клуб заплатит 15 миллионов евро за аренду футболиста, а опция выкупа составит 65 миллионов евро.

«Челси » также получит процент от дальнейшей перепродажи нападающего, если «Бавария» активирует опцию выкупа.

В прошлом сезоне Николас Джексон забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах АПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .