Слот не ответил, сыграет ли Салах с «Брайтоном»: «Сегодня я поговорю с Мо. Результат разговора определит, как мы будем двигаться дальше»

Арне Слот не ответил, сыграет ли Мохамед Салах против «Брайтона».

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот не дал конкретного ответа на тему того, сыграет ли Мохамед Салах в матче АПЛ против «Брайтона».

Нидерландца спросили, провел ли уже египтянин свой последний матч за «Ливерпуль». Вингер отсутствовал в заявке на предыдущую игру в Лиге чемпионов против «Интера» (1:0).

«Ливерпуль» и «Брайтон» сыграют 13 декабря в рамках 16-го тура АПЛ.

«Я поговорю с Мо сегодня. Результат этого разговора определит, как мы будем двигаться дальше. Мне нужно поговорить с ним. Больше мне нечего сказать.

Я поговорю с ним сегодня, и от итогов разговора будет зависеть то, что мы получим завтра.

Мы много общались на прошлой неделе – после игры с «Сандерлендом». Между его представителями и нашими, между ним и мной состоялось много разговоров», – заявил Слот .