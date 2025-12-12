  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот не ответил, сыграет ли Салах с «Брайтоном»: «Сегодня я поговорю с Мо. Результат разговора определит, как мы будем двигаться дальше»
47

Слот не ответил, сыграет ли Салах с «Брайтоном»: «Сегодня я поговорю с Мо. Результат разговора определит, как мы будем двигаться дальше»

Арне Слот не ответил, сыграет ли Мохамед Салах против «Брайтона».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не дал конкретного ответа на тему того, сыграет ли Мохамед Салах в матче АПЛ против «Брайтона».

Нидерландца спросили, провел ли уже египтянин свой последний матч за «Ливерпуль». Вингер отсутствовал в заявке на предыдущую игру в Лиге чемпионов против «Интера» (1:0).

«Ливерпуль» и «Брайтон» сыграют 13 декабря в рамках 16-го тура АПЛ.

«Я поговорю с Мо сегодня. Результат этого разговора определит, как мы будем двигаться дальше. Мне нужно поговорить с ним. Больше мне нечего сказать.

Я поговорю с ним сегодня, и от итогов разговора будет зависеть то, что мы получим завтра.

Мы много общались на прошлой неделе – после игры с «Сандерлендом». Между его представителями и нашими, между ним и мной состоялось много разговоров», – заявил Слот.

Что делать с Хаби Алонсо?26009 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoБрайтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Леванте», «Реал» против «Алавеса»
1 минуту назад
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
4 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
57 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
11 минут назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
22 минуты назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
47 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34