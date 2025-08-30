Исак уверен, что перейдет в «Ливерпуль» до закрытия окна. Мерсисайдцы не хотят платить 130 млн фунтов, новых предложений не было (Алекс Крук)

Александер Исак уверен, что перейдет в «Ливерпуль».

По данным журналиста talkSPORT Алекса Крука, форвард уверен в переходе до закрытия трансферного окна. При этом от «Ливерпуля » новых предложений не поступало. Мерсисайдцы не намерены платить 130 млн фунтов.

Ранее «Ньюкасл » не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление , в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».