Исак уверен, что перейдет в «Ливерпуль» до закрытия окна. Мерсисайдцы не хотят платить 130 млн фунтов, новых предложений не было (Алекс Крук)
Александер Исак уверен, что перейдет в «Ливерпуль».
По данным журналиста talkSPORT Алекса Крука, форвард уверен в переходе до закрытия трансферного окна. При этом от «Ливерпуля» новых предложений не поступало. Мерсисайдцы не намерены платить 130 млн фунтов.
Ранее «Ньюкасл» не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».
Источник: аккаунт Алекса Крука в X
