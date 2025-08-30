Иван Игнатьев перешел в «Оренбург» из «Кабили». Об этом объявил алжирский клуб

Иван Игнатьев перешел в «Оренбург» из «Кабили».

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу алжирского клуба. Сообщалось , что сумма трансфера может составить 100 тысяч евро.

Отмечается, что Иван уже покинул расположение «Кабили» и вернулся в Россию из-за серьезной болезни у бабушки (у нее обнаружена онкология).

В прошлом сезоне 26-летний экс-форвард «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» провел за «Кабили» 15 матчей и забил 5 мячей. Команда заняла второе место в чемпионате Алжира.