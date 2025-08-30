237

«Манчестер Юнайтед» дожал «Бернли» – 3:2! Бруну забил с пенальти на 97-й

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Бернли» (3:2) в 3-м туре АПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«МЮ» открыл счет на 27-й минуте: мяч влетел в сетку от Джоша Каллена. На 55-й Лайл Фостер сравнял счет. На 57-й хозяева снова вышли вперед – первый гол за «Юнайтед» забил Бриан Мбемо. На 66-й забил Джейдон Энтони.

На 97-й минуте гол с пенальти забил хавбек и капитан «МЮ» Бруну Фернандеш.

Эта победа стала первой в сезоне для команды тренера Рубена Аморима.

Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд».

Премьер-лига. 3 тур
30 августа 14:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Завершен
3 - 2
Бернли
Матч окончен
90’
+7’
Уокер
90’
+7’
Лоран
  Бруну Фернандеш
90’
+7’
90’
+6’
Фостер
90’
+4’
Энтони
89’
Тшауна
Йоро   Мазрауи
85’
83’
Экдаль   Уоррелл
82’
Бруун Ларсен   Сонне
Бруну Фернандеш
76’
76’
Угочукву   Лоран
Каземиро   Шешко
72’
66’
  Энтони
65’
Межбри   Тшауна
  Мбемо
57’
55’
  Фостер
Маунт   Майну
46’
2тайм
Перерыв
Матеус Кунья   Зиркзе
31’
  Каллен
27’
Манчестер Юнайтед
Байындыр, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Шешко, Мазрауи, Доргу, Зиркзе, Магуайр, Угарте, Майну, Хевен, Онана
1тайм
Бернли:
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Уокер, Угочукву, Каллен, Энтони, Межбри, Бруун Ларсен, Фостер
Запасные: Рэмзи, Лоран, Сонне, Пирес, Флемминг, Эдвардс, Тшауна, Вайсс, Уоррелл
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

