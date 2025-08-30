Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» дожал «Бернли» – 3:2! Бруну забил с пенальти на 97-й
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Бернли» (3:2) в 3-м туре АПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«МЮ» открыл счет на 27-й минуте: мяч влетел в сетку от Джоша Каллена. На 55-й Лайл Фостер сравнял счет. На 57-й хозяева снова вышли вперед – первый гол за «Юнайтед» забил Бриан Мбемо. На 66-й забил Джейдон Энтони.
На 97-й минуте гол с пенальти забил хавбек и капитан «МЮ» Бруну Фернандеш.
Эта победа стала первой в сезоне для команды тренера Рубена Аморима.
Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд».
Премьер-лига. 3 тур
30 августа 14:00, Олд Траффорд
Завершен
3 - 2
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
